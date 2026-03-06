ئیران پەلاماردان شوینەیلیگ لە هەرێم کوردستان راگەینێد

شەفەق نيوز - تەهران

میدیایەیل فەرمی ئیران، ئمڕوو جمعە، راگەیانن کە هیز هشکایی سوپای پاسداران ئیران پەلامارەیلیگ مووشەکی وەبان شوینەیلیگ لەناو زەوی هەرێم کوردستان عراق جیوەجی کردن.

ئاژانس "فارس"پارچە ڤیدیۆییگ بڵاو کرد مووشەکەیلیگ لەناوی نشان دەێد کە لە تاریکی وەشیەن، و دووپات کرد کە بارەگایەیلیگ کردنەسە ئامانج کە تەهران وەپییان ئویشێد تیرۆرست و ئۆپۆزسیۆنن.

ئی گورزەیل مووشەکیە دویای زەنجیرەی پەلامارەیل درۆنەیل دویەکە پەنجشەممە تیەێد وەبان ناوچەیلیگ لە هەولێر و سلێمانی و دهۆك، کە وەگورەی سەرچەوەیل رەسینەسە کێڵگەیگ نەفتی و بارەگای پارت کۆمەڵە.