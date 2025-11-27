‏ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل: پەلامارداین کۆرمۆر کردەوەیگ تیرۆرستیە و هەڕەشەس وەبان بەرژەوەنیەیل عراق

‏

شەفەق نیوز - بەغدا

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل، پەلامازەگەی دویەشەو چوارشەممە کێڵگەی غاز کۆرمۆر لە پارێزگار سلێمانی وە " وە کردەیگ تیرۆرستی رخدار" وەسفکرد کە ئاسایش ئابووری عراق و بەرژەوەندییەیل هاووڵاتی کەێدە ئامانج.

‏فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ڕاگەیان "ساعەت ١١:٣٠ دویەشەو، چوارشەممە (٢٦ی تشرین دویەم ٢٠٢٥)، کێڵگەی کۆرمۆر لە پارێزگای سلێمانی رویوەروی پەلاماریگ بوی، کە بویە مدوو مدوو ئاگرگردن یەکیگ لە تانکەرە سەرەکیەیل کێڵگە غازیەگە، باوجی هویچ زەردیگ گیانی توومازنەکریاس" دووپاتکرد ئێ پەلامارە رەشەی راستەوخوەیە وەبان بەرژەوەنی عراقیەیل و کردەوەیگ تیرۆرستی رخدارە ئەرا بەربەست خستنە بان و دویاخسن تەقەلایەیل ئەرا پتەوکردن سەقامگیری ئاسایش و ئابووری دریەن".

‏وتیش؛ دەسدرویژیەگە کاریگەری و دەرئەنجام نەرێنی وەبان تووڕ کارەبا دیرێد، وە تایوەت لە پارێزگای هەولێر و سلێمانی، بیجگە لە زەرەد رەسانن وە سەرچەوەیل سامان وزەی دەوڵەت".

‏ ئەۆ پەلامارە کە لە ری درۆنەیل نەناسریاگ ئەنجامدریا بویە مد وسانن غاز هەوەجەکریاگ ئەرا وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا لە هەرێم کوردستان، وەگەردیا وەشیوەی وەرچەو بەرهەمهاوردن وزە داوەزیا.

