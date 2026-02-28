‏دەنگ چەن تەقینەوەیگ لە هەولێر ژنەفیا

2026-02-28T13:26:02+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏شایەتحالەیل لە هەولێر، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ چەن تەقینەوەیگ لە ئاسمان شارەگە کە سرووشتی نەزانریاس.

‏شایەتحالەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وتن، دەنگ زیاتر لە دە تەقینەوە لە ئاسمان هەولێر ژنەفیاس، تا ئیرنگە سرووشتی نەزانریاس، کە پەلاماوەگە مووشەکی بوویە یا  نواگیریکردن وەرگیری هاوپەیمانی ناودەوڵەتی  ئەرا پەلامارەیل.

‏یەیش لەدویای ئەوەگ تێد دەزگای دژە تیرۆر لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان هێزەیل هاوپەیمانیی ناودەوڵەتی وە فەرماندەیی وڵاتە یەکگرتگەیل مووشەک و درۆنەیلیگ وەخوارخستن  کە لەو باوەڕەن هن ئیران بوود.

