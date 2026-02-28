دەنگ چەن تەقینەوەیگ لە هەولێر ژنەفیا
2026-02-28T13:26:02+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
شایەتحالەیل لە هەولێر، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ چەن تەقینەوەیگ لە ئاسمان شارەگە کە سرووشتی نەزانریاس.
شایەتحالەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وتن، دەنگ زیاتر لە دە تەقینەوە لە ئاسمان هەولێر ژنەفیاس، تا ئیرنگە سرووشتی نەزانریاس، کە پەلاماوەگە مووشەکی بوویە یا نواگیریکردن وەرگیری هاوپەیمانی ناودەوڵەتی ئەرا پەلامارەیل.
یەیش لەدویای ئەوەگ تێد دەزگای دژە تیرۆر لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان هێزەیل هاوپەیمانیی ناودەوڵەتی وە فەرماندەیی وڵاتە یەکگرتگەیل مووشەک و درۆنەیلیگ وەخوارخستن کە لەو باوەڕەن هن ئیران بوود.