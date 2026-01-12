‏دەنیز.. دویەتە قەناس وەدەسەگەی خوەرئاوا کە تا دوایین گولەي جەنگی و خوەی وەدەس نەیا

‏دەنیز.. دویەتە قەناس وەدەسەگەی خوەرئاوا کە تا دوایین گولەي جەنگی و خوەی وەدەس نەیا
2026-01-12T14:43:46+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏میدیایەیل خوەرئاوای کوردستان ئاشکرایکردن، ناو دویەتە شەرەڤانەگە (دەنیز)ە و قەناس وەدەس بویە، دویای ئەوەگ رویوەروی هێزیگ فرە لە نزیک حکومەت دیمەش بوود، وە قەناسەگەی 20 گلە چەکداریان کوشتیە.

‏دیاریکرد، دویای ئەوەگ گولە لە قەناسەگەی نیەمینێد، چەک جویر  (کڵاشینکۆڤ) وەکارتیارێد وەو چەکەش چەن گلە چەکدار ترەک کوشێد، تا ئەو مەوقە یەک گولە لە چەکەگەی نیەمینێد و هێزەیل ئاخڵەی دەن و لە کۆتایی وەو یەک گلە گولە کۆتایی وە ژیان خوەی تیارێد.

‏ لەدویای ئێ رویداوەیلە هێزیگ نزیک لە حکومەت دیمەشق سوکایەتی وە تەرم دویەتەگە کەن لە باڵەخانەی بەرزیگ وەخوار خەنەێ و ڤیدیۆی توومارکەن و گرتە ڤیدیۆگەی دەنگدانەوەی نارەزایی گەپیگ لە سۆشیال میدیای جیهانی  لەلیکەفت.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon