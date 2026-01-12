دەنیز.. دویەتە قەناس وەدەسەگەی خوەرئاوا کە تا دوایین گولەي جەنگی و خوەی وەدەس نەیا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
میدیایەیل خوەرئاوای کوردستان ئاشکرایکردن، ناو دویەتە شەرەڤانەگە (دەنیز)ە و قەناس وەدەس بویە، دویای ئەوەگ رویوەروی هێزیگ فرە لە نزیک حکومەت دیمەش بوود، وە قەناسەگەی 20 گلە چەکداریان کوشتیە.
دیاریکرد، دویای ئەوەگ گولە لە قەناسەگەی نیەمینێد، چەک جویر (کڵاشینکۆڤ) وەکارتیارێد وەو چەکەش چەن گلە چەکدار ترەک کوشێد، تا ئەو مەوقە یەک گولە لە چەکەگەی نیەمینێد و هێزەیل ئاخڵەی دەن و لە کۆتایی وەو یەک گلە گولە کۆتایی وە ژیان خوەی تیارێد.
لەدویای ئێ رویداوەیلە هێزیگ نزیک لە حکومەت دیمەشق سوکایەتی وە تەرم دویەتەگە کەن لە باڵەخانەی بەرزیگ وەخوار خەنەێ و ڤیدیۆی توومارکەن و گرتە ڤیدیۆگەی دەنگدانەوەی نارەزایی گەپیگ لە سۆشیال میدیای جیهانی لەلیکەفت.