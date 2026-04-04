دەنگ رممەی تەقینەوەیلیگ وەگەرد شەفەق ئمڕوو لە ئاسمان هەولێر

سەرچەوەیگ ناوخۆیی، شەفەق ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیلیگ لە ئاسمان شار هەولێر، وەگەرد زانیارییەیل سەرەتایی کە مەزەنە کەن وە مدوو وەخوارخستن تەنەیلیگ یا فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان بوود لە ئاسمان شارەگە.

یەیش لە سای هەڵکشانن ئەو پەلامارە ئاسمانییەیلە تێد ئەرا بان هەولێر، کە دویاترینیان ئیوارەی جمعە بوی مەوقەی وەخوارخستن دوو فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، وەرجە کەفتن فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە خود رووژەگە، کە بویە مدوو رەسانن زەرەردەیل وە پەنج ماڵ لە گەڕەک کاریزان، وەبی توومارکردن زیان گیانی.

ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر، باس لەوە کرد کە سنوورەیل پارێزگاگە کەفتنەسە وەر زیاتر لە 500 پەلامار وە فرۆکەیل بیفڕۆکەوان لە وەختیگەو جەنگ هەرێمی دەسوەپی کردگە.