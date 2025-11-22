‏دەنگ دوو تەقینەوە لە دهۆک ژنەفیا

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏شایەتحالەیل، ئمڕوو شەممە، لە دەنگ دوو تەقینەوەی قایم سەرچەوە نەناسریاگ خەوەردان، لەکویەیمەتین کە کەفێدە بان قەزای ئامێدی باکوور دهۆک.

‏شایەتحالەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانا "دویکەڵ خەسیگ بەرزەوبویە لە شوین تەقینەوەیلە لەبان دوڵ بیرا کەروی کەفێدە ئاوای کوهەرزێ و بلافە لە کویەی مەتین".

‏ئاشکرایکرد "ناوچەگە بنکەیل پەکەکە گردە خوەی، باوجی لە دویای راگەیانن کیشانەوەیان لە ناوچەی زاب، تا ئیرنگە نیەزانرێد ئایا تا ئیرنگە هانە لەورا یاخود نە، و تا ئیرنگە رونکردنەوە لە سەرچەوەی تەقینەوەیل نەیریاس".

‏

‏

‏