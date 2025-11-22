دەنگ دوو تەقینەوە لە دهۆک ژنەفیا
2025-11-22T15:01:32+00:00
شەفەق نیوز ـ دهۆک
شایەتحالەیل، ئمڕوو شەممە، لە دەنگ دوو تەقینەوەی قایم سەرچەوە نەناسریاگ خەوەردان، لەکویەیمەتین کە کەفێدە بان قەزای ئامێدی باکوور دهۆک.
شایەتحالەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانا "دویکەڵ خەسیگ بەرزەوبویە لە شوین تەقینەوەیلە لەبان دوڵ بیرا کەروی کەفێدە ئاوای کوهەرزێ و بلافە لە کویەی مەتین".
ئاشکرایکرد "ناوچەگە بنکەیل پەکەکە گردە خوەی، باوجی لە دویای راگەیانن کیشانەوەیان لە ناوچەی زاب، تا ئیرنگە نیەزانرێد ئایا تا ئیرنگە هانە لەورا یاخود نە، و تا ئیرنگە رونکردنەوە لە سەرچەوەی تەقینەوەیل نەیریاس".