‏دەنگ دوو تەقینەوە لە دهۆک ژنەفیا
2025-11-22T15:01:32+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏شایەتحالەیل، ئمڕوو شەممە، لە دەنگ دوو تەقینەوەی قایم سەرچەوە نەناسریاگ خەوەردان، لەکویەیمەتین کە کەفێدە بان قەزای ئامێدی  باکوور دهۆک.

‏شایەتحالەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانا "دویکەڵ خەسیگ بەرزەوبویە لە شوین تەقینەوەیلە لەبان دوڵ بیرا کەروی کەفێدە ئاوای کوهەرزێ و بلافە لە کویەی مەتین".

‏ئاشکرایکرد "ناوچەگە  بنکەیل پەکەکە گردە خوەی، باوجی لە دویای راگەیانن کیشانەوەیان لە ناوچەی زاب، تا ئیرنگە نیەزانرێد ئایا تا ئیرنگە هانە لەورا یاخود نە، و تا ئیرنگە رونکردنەوە لە سەرچەوەی تەقینەوەیل نەیریاس".

