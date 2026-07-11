دەسگیرکردن10 کەس وە توومەت راوکردن نایاسایی لەدهۆک
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا هێزەیل پۆلیس دارسانەیل و ژینگە 10 کەس دەسگیرکرد وە توومەت راوکردن ماسی وە ریگەی نایاسایی لەری وەکارهاوردن مادەیل ژەهراوی لەناو چەم خازر نزیک ئاوای "باکرمان" سەر وە قەزایئاکرێ باکوور پارێزگای دهۆک.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، زانیاری رەسیە ئەرا پۆلیس دارستانەیلو ژینگە شمارەیگ راوچی ماسی راوکردنەلەری مادەی ژەهر دەسوەجی هێزەیل چگنەس شوین رویداوەگە و توومەتبارەیل دەسگیرکریان.
وتیش، دەسوەسەرکریاگەیل خەڵک بەردەڕەش و دڵۆکن وەرد یەک کارکردنە ەەنریادوو کیسەی گەپ ماسی بویچگ و گەرە دەسوەبانی بگیرێد، وەرد گشت کەڕەستەیلە ئەرا راوە ماسی وەکاریهاوردنە.
سەرچەوەگە دووپاتکرد، دادوهر لێکۆڵەر بڕیاردا وە زیندانیکردن 10 کەسەگە و وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەریانوەرددەسگردن وەبان گشت کەرەستەیل، وەپای ئەوەگ وەکارهاوردن ژەهر لە راوە ماسی وە کارەیل قەیەغەکریاگ دانرێد زەرەد وە ژینگە و سامان ماسی رەسنێد.