‏دەسگیرکردن10 کەس وە توومەت راوکردن نایاسایی لەدهۆک

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا هێزەیل پۆلیس دارسانەیل و ژینگە 10 کەس دەسگیرکرد وە توومەت راوکردن ماسی وە ریگەی نایاسایی لەری وەکارهاوردن مادەیل ژەهراوی لەناو چەم خازر نزیک ئاوای "باکرمان" سەر وە قەزایئاکرێ باکوور پارێزگای دهۆک.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، زانیاری رەسیە ئەرا پۆلیس دارستانەیلو ژینگە شمارەیگ راوچی ماسی راوکردنەلەری مادەی ژەهر دەسوەجی هێزەیل چگنەس شوین رویداوەگە و توومەتبارەیل دەسگیرکریان.

‏وتیش، دەسوەسەرکریاگەیل خەڵک بەردەڕەش و دڵۆکن وەرد یەک کارکردنە ەەنریادوو کیسەی گەپ ماسی بویچگ و گەرە دەسوەبانی بگیرێد، وەرد گشت کەڕەستەیلە ئەرا راوە ماسی وەکاریهاوردنە.

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد، دادوهر لێکۆڵەر بڕیاردا وە زیندانیکردن 10 کەسەگە و وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەریانوەرددەسگردن وەبان گشت کەرەستەیل، وەپای ئەوەگ وەکارهاوردن ژەهر لە راوە ماسی وە کارەیل قەیەغەکریاگ دانرێد زەرەد وە ژینگە و سامان ماسی رەسنێد.

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