دەسگیرکردن لاهور شێخ جەنگی لە سلێمانی

شەفەق نیوز - سلێمانی

هێزە ئەمنییەیل لە سلێمانی، سەرۆک پارت بەرەی گەل، لاهور شێخ جەنگی و براگەی وەناو پۆلاد دەسگیر کردن، کە فەرمان دەسگیرکردنیان دەرچگە، دەسگیرکردنەگە دویای چگن هێزەیل وەناو هۆتێل لالە زار، کە لەورا خوەیان قایم کردوین.

یەیش دویای وەردەوەردەیگ چەکداری تونیگ لە ناوەین پاسەوانەیل شێخ جەنگی و یەکەیل دەزگای دژەتیرۆر، و کۆماندۆ و هێزەیل ئاسەییش یەکێتی نیشتمانی کوردستان، کە چەن ساعەتیگ وەردەوام بوی و لە ئەنجام کوشیان و زەخمداری لەلی کەفتەو.

دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایش سلێمانی بڕیار دەسگیرکردن لاهور شێخ جەنگی دەرکرد وەگورەی ماددەی 56 لە یاسای سزادان عراقی، وە توومەت پەیوەندیدار وە ئەمنی و نەزمی گشتی.

ئیوارەی دویەکە پەنجشەممە، گرژییەیل سلێمانی دەسوەپی کرد وەختیگ هێزە ئەمنییە هاوبەشەیل کەفتنە جویلە ئەرا جیوەجیکردن فەرمان دەسگیرکردنەگە. ئەو هیزەیلە ناخاڵەی هۆتێل لالە زار دان کە شێخ جەنگی لەناوی بوی و وە دەنگبڵندی داوا لە دانیشتگەیل ناوچەگە کریا دویرەو بکەفن.

زویوەزوی بویە جەنگ و تەقەکردن ناوەین ئاسایش و پاسەوانەیل شێخ جەنگی کە شمارەیان وە دەیان کەس مەزەنە کریەێد، کە وە تەقینەوەیگ بەرز کۆتایی وەپی هات.

سەرچووە پزیشکییەیل لەلای کەمەو دوو مردن و شەش زەخمداری راگەیانن و ئەگەریش هەس شمارەی گیانلەدەسدان بەرزەو بوود.

لە ناو ئەو تەقەکردنە شێخ جەنگی چەن پەیامیگ نویسیای و دەنگی بڵاو کرد و ئەو توومەتەیلە وەبانی وە "دەسپیچگ سیاسی" باس کرد.

دووپاتیش کرد کە ماڵەگەی لەلایەن هێز فرەیگ ناخڵە دریاس و رازی نەوی خوەی بەێدە دەس.

وەگەرد پەرەسەنین گرژییەیل، شار سلێمانی دوو دوو پەلامار فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و تەقە لە ناوچەی دەباشان وەخوەی دی، کە ماڵ بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستانی هاناوی.

جی باسە کە شێخ جەنگی لە مانگ تەمموز 2021 لە لایەن بافڵ تاڵەبانییەو لە پۆستەگەی دویرەو خریا، دویای ناکۆکییە سەختەیل ناو حزبەگە، هاوسەرۆک یەکێتی بویە. ئیجا بەرەی گەل دامەزران، کە ئەرا یەکەمجار لە هەڵوژاردن 2024 پەرلەمان کوردستان بەشداری کرد و دوو کورسی وەدەس هاورد.