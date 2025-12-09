دەسگیرکردن سێ ئەندام داعش لە هەڵەبجە

شەفق نيوز- هەڵەبجە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن سێ ئەندام ریخریاگ داعش یەکیگیان سەرکردەس لە پۆست (ئەمیر لۆجیکی) ئەوەیش وە ئۆپراسیۆنیگ تایبەت لە پارێزگای هەڵەبجە لە هەرێم کوردستان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە ئۆپراسیۆنەیل تایبەت لە ئاسایش، شەو دووشەممە لەبان سێشەممە، ئۆپراسیۆنیگ دویای گردەوکردن زانیاری هەواڵگری لەبان شانەیگ لە چەکدارەیل داعش لەناو ماڵیگ لە بان سنوور پارێزگای هەڵەبجەیە جیوەجی کرد.

وتیش: هیزەیل ئەمنی کەفتنە جویلە وەرەو شوینەگە مەیلی تەواوکردن ئامادەکاریەیل، و وەگەرد نزیکەوبوینی لە شوینەگە یەکیگ لە شانەگە تەقەلای تەقەکردن دا، وەلێ ئاسایش توانست زویوەزوی ئەو سێ چەکدارە دەسگیر بکەێد.

سەرچەوەگە وتیش: ئەفسەریگ لە ئاسایش لەی ئۆپراسیۆنە زەخمدار بوی، و تەندروسیی ئارامە، و ئەو سێ کەسە کە دەسگیر کریان دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار.