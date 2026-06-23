‏دەسگیرکردن "تووڕیگ گەندەڵی" لە بازگەی چیمەن لە کەرکوک

‏شەفەق نیوز - کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دەسەی دەسپاکی فیدراڵی وەرێوەبەرایەتى ئاسایش نیشتمانی توەنستنە تووڕیگ گەندەڵى پویچەوبکەن ک چەن فەرمانبەریگ گومرگ لە بازگەى "چیمەن" باکوور پارێزگاگە لەناوى بوین.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "نویسینگەی لێکۆڵینەوەی کەرکوک سەر وە دەسەی نەزاهە، وە دەسمیەتی وەرێوەبەرایەتى ئاسایش کەرکووک لە دەزگاى ئاسایش نیشتمانی، شەوەکی ئمڕوو ئۆپەراسیۆنیگ هاوبەش ئەنجام دان کە بۊیە هووکار دەسگیرکردن چەن فەرمانبەریگ گومرگ چەقینەس لە دۆسیەیل گەندەڵى لەناو بازگەى جیمەن".

‏وتیش: "ئەو ئۆپەراسیۆنە دویاى کارەیل چەودێرى و توومارکردن و لێکۆڵینەوە هات کە ماوەیگ درویژە کیشا، لەناو هەوڵەیل ئەرا رویوەڕویبوین دژ وە گەندەڵى و پاراستن سامان گشتی، و دیاریکرد، توومەتبارەیل گیریاگە و رێکارەیل یاسایی پێویست وەرانوەریان جێوەجی کریاگە".

‏دووپاتکرد "دەزگا چەودێری و ئەمنیەیلە هەڵمەتەگانیان ئەرا شوونەپاییکردن ئەو کەسەیلە چەقیانەس لە دۆسیەیل گەندەڵى لە گشت فەرمانگەیل دەوڵەت وەردەوامە، و ئەوەیش وە هاوئاهەنگى وەرد لایەنە دادوەرییەیل تایبەتمەند".

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