دەسگیرکردن بکوشیگ لە هەڵەبجە و لەناوبردن 811 کیلوگرەم مادەی هووشبەر لە سلێمانی

شەفەق نیوز ــ هەلەبجە/ سلێمانی

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هەڵەبجە، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ راگەیان کە دوو گەنج کوشتیە و یەکیگیش زەخمدارکردیە لە ماوەی هەفتەی وەرین لەناو شارەگە، و هەمیش وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش لە هەرێم کوردستان لەناوبردن بڕ گەپیگ مادەی هووشبەر لە سلێمانی راگەیان.

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هەلەبجە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "توومەتبار رویداو تەقەکردنەگە کە لە ساعەت سێ شەفەق لە رووژ دووشەممەی وەرین رویدا، لەدویای شمارەیگ رێکار و لێکۆڵینەوە دەسگیرکریا".

وتیش "کەسەگە وەبان ماتوڕسکیل و کلاوی وەبان سەری تەقە لە سێ گەنج کردیە لە جادەی فەرمانبەرەیل لە شارەگە، لە ئەنجام دوانیان کوشیان و سێیەمیش زەخمداربوی".

وتیش "هێزەیل پۆلیس دەسوەجی دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە و دوارە کامیرەیل چەودێری شوین ناوچەگە خریاسەوکاړ، شاتی شایەتحالەیل وەرگیریاس، کە هیشتیە بڕەسن وە ناسنامەی تاوانبارەگە".

دیاریکرد "توومەتبار (ش. ف. ع) لەداڵگبوی 2003 دانشتگ هەلەبجەس، خوەی دایەس وە دەس پۆلیس، ئەرا دادگا کلکریەێد تا بڕیار لەبان تاوانەگەی بدەێد"وتیش توومەتبار وە پشت بەسان وە مادەی 406 لە یاسای سزادان دەسوەسەرکریاس".

لە سلێمانی، قسەکەر وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش هەرێم کوردستان، عەقید سەلام و عەبدولخالق، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کەئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، " 811کیلوگرام مادەی هووشبەر جوراوجویر لەناوبریا، کە 398.305کیلوگرام مادەی کریستال، و184.117کیلو هیروین، و147.919کیلوگرام تلیاک، و5938كیلوگرام حەشیش".

وتیش "ئوپراسیۆن لەناوبردنەگە لەدویای دەرچگن فەرمان دادوەر بوی وەرانوەر توومەتبارەیل ئێ مادەیلە، وەپای ئۆپراسیۆنیگ یاسایی وەڕیوەچی".

عەقید عەبدولخالق دیاریکرد "ئمڕوو وە سەرپەرشتی لیژنەی تایوەت وە لەناوبردن لە سەرۆکایەتی دادگای سلێمانی، ،و وەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر لە دەزگای ئاسایش، وەڕێوەبەرایەتی تەندروسی سلێمانی لەناوبریان".

دووپاتکرد، ئێ گامە لە چوارچمگ تەقەلا وەردەوامەیل نواگیریکردن قاچاخکردن و بڵاوکردن مادەی هووشبەر تێد، و سزای دادوەری وبان توومەتبارەیل جیوەجیکرێد".