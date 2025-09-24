دەسگیرکردن بکوش "ئەکبەر حاجی رۆستەم" وەرجە واینی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن بکوش سەرکردەی دیاریگ لە هێزەیل پێشمەرگە لە ئیدارەی سەروەخوەی گەرمیان "ئەکبەر حاجی رۆستەم" وەرجە واینی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "دەزگایەیل ئەمنی توەنستن بکوش سەرکردەی دیاریگ هێزەیل پێشمەرگە دەسگیربکەن ئەکبەر حاجی رۆستەم لە کفری سەر وە ناحیەی سەرقەڵا لە پارێزگای کەرکوک، مەوقەی تەقەلای واینی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا" وتیش "بکوش لەبان زەوی قوربانیەگە کارکردیە کە ئەرا کشاوەرزی وە کرای گردیە، وردەوردە لەناوەینیان دروسبوود وە ئەنجامداین تاوانەگە کۆتایی تێد"..

دیاریکرد، "تاوانبار تەقەلای واین لە وڵاتەگە دایە لەدویای ئەنجامداین تاوانەگە، و مەوقڵی تەقەلاداین سەرکفتن ئەرا گەشتیگ ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا دەسگیرکریا، و رێکارەیل یاسایی پێویست وەرانوەری گیرێد".

دووپاتکرد "وە پای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی راستەوخوەی دەس دیرێد لە کوشتنەگە، و رادەس لایەنەیل پەیوەنیدار دادگا کرێد ئەرا وەرگردن رێکارەیل یاسایی وەرانوەری" دووپاتکرد "ئۆپراسیۆنەگە لە ئەنجام تەقەلایەیل وەردەوام تێد ئەرا دەسگیرکردن تاوانبار و قەیەغەکردنیان لە واین ئەرا دەێشت وڵات و مسۆگەرکردن یاسا وەرانوەریان".