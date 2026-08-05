‏دەسگیرکردن بڕیگ لە خاوەن دەرمانخانەیل لە کەلار وە فەرمان دادوەری.. و تەندروسی گەرمیان مدووەیل رووشنەو کەێد

‏شەفەق نیوز ـ کەلار

‏نەقیب ئەندامەیل تەندروسی لە گەرمیان، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا وە دەسگیرکردن بڕیگ لە خاوەن دەرمانخانەیل ئەهلی لە قەزای کەلار، لە وەختیگ وەڕێوەبەرایەتی تەندروسی دووپات کرد دەسگیرکردنەیل لەبان پاشخان دادیگ بویە کە وەلایەن داواکاری گشتی پیشکەش کریاوێد.

‏سەرۆک لق گەرمیان سەندیکای ئەندامەیل تەندروسی، عەدنان ئەحمەد، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بڕیگ لە خاوەن دەرمانخانەیل ئەهلی لە کەلار ئیرنگە وە بڕیار دادوەریگ دەسگیرکریان"، دیاریکردن، کە سەندیکاگە شوینکەفتن ئەرا دۆسیەگە کەێد و تەقەلا دەێد ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵەگە.

‏لە لای خوەیەوە، قسەکەر وەناو وەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروسی گەرمیان، ئازاد حەمە فەرەج، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دەسگیرکردنەیل وەپای سکاڵاییگ لە داواکاری گشتییەو بویە".

‏دەسەڵاتەیل لە ئیدارەی گەرمیان لە دریژایی مانگ گوزەشتە بڕیاریگ دەرکرد وە بەسانن ئەو دەرمانخانەیلە کە وەلایەن کەسانیگ نا پزیشکەیل دەرمانساز وەڕیەو بڕیەن، و لە ناویان دەرچگەیل کۆلێژ و تەکنیکی تاقیگەیل و شیکار بیماریەیل، وەرجە ئەوەگ بڕیارەگە جیوەجی بکریەێد.

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