دەسکریا وە هەڵمەت فراوانیگ کوتان واكسسن مناڵەیل ناو کەمپ ئاوارەیل لە دهۆک
شەفەق نیوز ـ دهۆک
فەرمانگەی تەندروسی دهۆک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دەسکریا وە هەڵمەت فراوانیگ کوتان واكسين مناڵەیل دژ وە شمارەیگ بیماری گوازراوە لە کەمپ ئاوارەیل پارێزگاگە.
فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، " لە هەڵمەتەگە نزیکەی 8157 مناڵ خوار ژەنج ساڵ گرێدەو لە چوارچمگ تەلای وەزارەت تەندروسی ئەرا پاراستن مناڵەیل لە بیماری گوازراوەیل و ئەوزەڵداینوەبەرگیری کۆمەڵایەتیەیل لە ناوچەی ئاوارەیل".
وەڕێوەبەر گشتی تەندروسی دهۆک، ئەفراسیاو موسا لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو لە کەمپ کەبرتو ئەنجامیدا و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت: " هەڵمەتەگە لە ئمڕووە دەسوەپی کەێد لە کەمپ کەبرتو باشوور پارێزگاگە و پەنج رووژ وەردەوام بوود" ئاشکرایکرد "36 تیم تەندروسی هەڵمەتیگ مەیدانیانە ەنجامدەن لەری سەردانکردن گشتکەمپەیل کە شمارەیان 15 کەمپە ئەرا کوتان واكسين ئەرا مناڵەیل وەپای ئەو پلانە وەڕێوەبەرایەتیەگە لە وەرین دانایەسێ".