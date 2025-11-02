‏دەسکریا وە هەڵمەت فراوانیگ کوتان واكسسن مناڵەیل ناو کەمپ ئاوارەیل لە دهۆک

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏فەرمانگەی تەندروسی دهۆک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دەسکریا وە هەڵمەت فراوانیگ کوتان واكسين مناڵەیل دژ وە شمارەیگ بیماری گوازراوە لە کەمپ ئاوارەیل پارێزگاگە.

‏فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، " لە هەڵمەتەگە نزیکەی 8157 مناڵ خوار ژەنج ساڵ گرێدەو لە چوارچمگ تەلای وەزارەت تەندروسی ئەرا پاراستن مناڵەیل لە بیماری گوازراوەیل و ئەوزەڵداینوەبەرگیری کۆمەڵایەتیەیل لە ناوچەی ئاوارەیل".

‏وەڕێوەبەر گشتی تەندروسی دهۆک، ئەفراسیاو موسا لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو لە کەمپ کەبرتو ئەنجامیدا و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت: " هەڵمەتەگە لە ئمڕووە دەسوەپی کەێد لە کەمپ کەبرتو باشوور پارێزگاگە و پەنج رووژ وەردەوام بوود" ئاشکرایکرد "36 تیم تەندروسی هەڵمەتیگ مەیدانیانە ەنجامدەن لەری سەردانکردن گشتکەمپەیل کە شمارەیان 15 کەمپە ئەرا کوتان واكسين ئەرا مناڵەیل وەپای ئەو پلانە وەڕێوەبەرایەتیەگە لە وەرین دانایەسێ".

