‏دەسکریا وە کلکردن غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر ئەرا ویستگەیل بەرهەمهاوردن وزە لە هەرێم کوردستان

‏وەزارەت کارەبای هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەسکریا وە پرۆسەی کلکردن غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر ئەرا ویستگەیل بەرهەمهاوردن وزە لە هەرێم.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت، ساعەت دوو شەوەکی ئمڕوو دەسکریا وە گواستنەوەی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر ئەرا ویستگەیل کارەبا.

‏ وتیش، دەسکریا وە دوارە کارکدن وێستگەیل کارەبا، دیاریکرد لە ماوی 24 ساعەت ئایندە بارودۆخەگە وە تەواوی سروشتیەو بوود.

‏کێڵگە غاز کۆرمۆر لە قەزای چەمچەمال لە پارێزگای سلێمانی شەو 26 لەبانن 27 ئێ مانگە رویوەروی پەلامارداین بوی لەری درۆن بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە یەکیگ لە کێڵگەیل، وسیان بەرهەمهاوردن غاز ئەرا وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا، وەپای وەزارەت سامانە سروشتیەیل و کارەبای هەرێم کوردستان.

