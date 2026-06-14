‏دەسکریا وە تاقیکردنەوەیل کۆتایی پۆلە کۆتاییەیل قۆناغ ئامادەیی هەرێم کوردستان (وینە)

‏‌شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دەسکریا وە ئەنجامداین تاقیکردنەوەیل خول یەکەم پۆل دوانزەی ئامادەیی (شەشئامادەیی) وە گشت لقەگانی ئەرا ساڵ خوەنین 2025 - 2026، وە بەشداری زیاتر لە 117 هەزار خوەنەوار وە هەردووگ رەگەز.

‏ وەزارەت پەروەردەی هەرێم کوردستان لەری داتایەیل و ئامارەیل فەرمی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، کۆ گشت شمارەی خوەنەوارەیلە ئەرا ئمساڵ بەشداربوین لە تاقیکردنەوەیلە رەسیە 117,142 خوەنەوار، بەشەوبوود وەبان لقەگان زانستی و وێژەیی و پیشەیی.

‏ وەپای ئامارەیل فەرمی، خوەنەوارەیل وەی شێوە بەشەو بوینە، بەش زانستی 88 هەزار و 116 خوەنەوار لەناو 1 هەزار و 390 هوڵ (قاعە) تاقیکردنەوە، بەش وێژەیی 26 هەزار و 431 خوەنەوار لەناو 521 هوڵ، بەش پیشەیی 2 هەزار و 595 خوەنەوار لەناو 92 هوڵ لە گشت پارێزگایەیل و ئیدارە سەروەخوەیەیل هەرێم.

‏لەلایەک تریشەو، ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێر "شەفەق نیوز" ئامادەی بوی، راگەیان: "گشت رێکارەیل لۆجستی و ئامادەگییەیل تەواو کریاس"، و دیاری کرد خشتەی تاقیکردنەوەیل هەفتەی دوو تاقیکردنەوە لەخوەی گری، و دووپات کرد "پڕۆسەگە وە سەرکەفتن و بی گیچەڵ وەڕيەو چوود".

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