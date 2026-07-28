‏دەسگردن وەبان 685 گلە پویل ئاسەواری و دەسگیرکردن سێ توومەتبار کە تەقەلای فروشتنی لە سلێمانی دانە

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، دەسگردن وە بان 685 گلە پویل ئاسەواری نوقرەیی راگەیان کە گلەوخوەن ئەرا سەدەیل دوانزەیەم و سێنزەیەم میلادی، و سێ توومەتبار مەوقەی تەقەلاداینیان ئەرا فروشتنی وە شیوەی نایاسایی دەسگیرکریان وەرجە ئەوەگ بدرێدە دەس مۆزەخانەی ئاسەوار سلێمانی.

‏قسەکەر دەزگای ئاسایش عەمید کارزان شێرکۆ لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت "وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش سلێمانی ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی ئەنجامدا لە ئانجام دەسگرد وەبان 685 پارچە پویل نوقرە کە مێژووی گلەوخوەد ئەرا دوو سەدەی دوانزەیەم و سێنزەیەم میلادی، و سێ توومەتبار دەسگیرکریا مەوقەی تەقەلادانیان ئەرا تەواوکردن سەودایگ فروشتن وە لایەنەیل ترەک".

‏وتیش؛ " "توومەتبارەل وەپای بڕیار دادگا وەپای مادەی (24) لەیاسای پاراستن و ئیدارەی ئاسەوار و میرات هەرێم کوردستان شمارە (5) ساڵ 2021 دەسوەسەرکریا"، وتیش " پارچە ئاسەوارەیل دریارە دەس مۆزەخانەی سلێمانی وەپای رێکارەیل یاسایی".

‏لای خوەیشەو وەڕێوەبەر مۆزەخانەی سلێمانی، هاشم حەمە عەبدولڵا وت: مۆزەخانەگە بڕیگ ئاسەوار وەرگردیە ئەرا دویەم جار لە ماوەی مانگەیل کۆتایییە، ئاشکرایکرد "‌ لەناو کەلوپەلەیل مۆزەخانەگە پارێزێد ئامادەکرێد ئەرا لێکۆڵەرەیل، وەرد پلانیگ ئەرا نمایشکردنیلە ئایندە لە چوارچمگ نمایشکریاگەیل فەرمی".

‏دووپاتکرد "نرخ مێژوویی و زانستی ئەو پویلەیل دەسوەبانیان گیریاس فرە زیاترە لە نرخ مادیەگەی، چوینکە بەشیگ لە میرات شارستانی و مێژوویی نیشان دەێد".

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