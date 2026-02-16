دەسگیکردن پەنج کەس وە توومەت بڕین دارەیل وەشیوەیگ نایاسایی لە سلێمانی

شەفەق نيوز- سلێمانی

وەڕیەوبەرایەتی پولیس دارستانەیل و ژینگە لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، دەسگیرکردن پەنج کەس راگەیان وە توومەت بڕین دارەیل وەشیوەیگ نایاسایی لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە پارێزگاگە.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیلی توانستن چوار هاوڵاتی لە ئاوای جێشانە سەروە ناحیەی بەکرەجۆ دەسگیر بکەن، دویای گردنیان مەوقەی بڕین دارەیل سروشتی.

بەیاننامەگە وتیش: هەمیش هاوڵاتییگ ترەک لە ئاوای کانی مەردان سەروە ناحیەی شارباژێڕ لەبان ئەو تاوانە دەسگیر کریا، و لێکۆڵینەوە وەرانەور گشت توومەتبارەیل وەلایەن لایەنەیل پەیوەندیدار واز کریا، ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی.