دەسکریا وە یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە.. کوردستان دووپات لە توانای خوەی لە وەڕیەوبردن دۆسیەگە کەێد دۊای کووتاییهاتن پاڵپشتی ئەمریکی

شەفەق نیوز- هەولێر

شۆڕش ئیسماعیل، وەزیر پیشمەرگە لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە دەسکردن گام کردەیی ئەرا یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە لەژیر سای وەزارەت پیشمەرگە، و دووپات کرد کە وەزارەتەگە توانای وەڕیەوبردن کاروبارەیل هیزەیلی وەخوەیی دیرێد دۊای کووتاییهاتن رێککەفتن پاڵپشتی دارایی وەگەرد وەزارەت وەرگری ئەمریکی (پێنتاگۆن) لە ئەیلول ئایندە.

ئیسماعیل، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی دۊای رێوڕەسمەیل دەسکردن وە یەکەم خول هاوبەش ئەرا هیزەیل پیشمەرگە وە ئامادەبۊن نوێنەرەیل لە هیزەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی وت، کە پرۆسەی یەکخستن هیزەیل کەفتیەسە بوار جیوەجیکردن دۊای رەدکردن ئەو ئاستەنگەیلە کە ریگر بۊن لەوەردەمی، و دیاری کرد کە گشت هیزەیل کەفنە ژیر سەرپەرشتی و وەڕیەوبردن وەزارەت پیشمەرگە وە شیوەیگ راسەوخۆ.

دیاری کرد کە وەزارەتەگە وەڕیەوبردن دۆسیەیل نیشتەجیبۊن و مەشقپیکردن و ئەرکەیل لۆجستی و کارگێڕی وەپای سیستەمیگ یەکگرتگ گرێدە دەس، لە چوارچیوەی جیوەجیکردن رێنماییەیل نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و لەناو پلان تیکەڵکردن ئەو هیزەیلە کە لەدەیشت بازنەی وەزارەتەگە بۊن.

لە باوەت هاریکاری وەگەرد هاوپەیمان ناودەوڵەتی، ئیسماعیل ئاشکرا کرد کە رێککەفتن پاڵپشتی دارایی واژووکریاگ وەگەرد وەزارەت وەرگری ئەمریکی لە مانگ ئەیلول ئایندە کووتایی وەپی تیەێد، و باس نەوین هیچ نیشانەیگ کرد تا ئیسە لەباوەت دریژەوکردن یا واژووکردن رێککەفتنیگ نوو.

دووپاتیش کرد کە وەزارەت پیشمەرگە توانای وەڕیەوبردن کاروبارەیلی دیرێد لە روی مەشقپیکردن و نیشتەجیکردن و پەرەپیدان سیستەم کارگێڕی وە شیوەیگ سەروەخوەی، و زیای کرد کە وەردەوامبۊن پاڵپشتی هیزەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی دەسکەفتیگ زیاترە، باوجی وسیان کاریگەری نیەیلێدە بان توانای وەزارەتەگە ئەرا دابینکردن خوازینەیل هیزەیلی.

دۊکە دوشەممە، سەرچەوەیگ وەرپرس لە وەزارەت پیشمەرگە لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کرد، کە پرۆسەی دووارە رێکخستن هیزەیل پیشمەرگە، کە هاوپەیمانی ناودەوڵەتی سەرپەرشتیی کەێد، وە وازکردن خولیگ مەشقپیکردن وەناو "پرۆسەی بڕیارداین" دەس وەپی کەێد، و دووپات کرد کە خولەگە نوێنەرایەتی دەسپیکردنیگ راسگانی کەێد ئەرا تیکەڵکردن و دووارە رێکخستن هیزەیل پیشمەرگە کە وەرجە ئیسە وە یەکەیل "70" و "80" ناسریان، دۊاتر ناویان دووارە نریا وە "ناوچەی یەکەم" و "ناوچەی دویەم"، لە وەختیگ باس ئەوە کرد کە ئامانج کووتایی لە تیکەڵکردن ئی هێزەیلە وە تەواوی و خستنیان لە ژیر سای راسەوخۆی وەزارەت پیشمەرگەس.

حکومەت هەرێم کوردستان، لە وەختیگ زۊتر، پڕۆژەیگ ئەرا دووارە رێکخستن و یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە لەژیر سای وەزارەت پیشمەرگە راگەیان، کە تیکەڵکردن ئەو پێکهاوردنەیلە گرێدە خوەی کە لە روی میژووییەو وە هەردوگ پارتە سەرەکییەگە لە هەرێم کوردستان پەیوەندی دیرن، کە ئەوانیش یەکەی 80 سەر وە پارت دیموکرات کوردستان، و یەکەی 70 سەر وە یەکێتی نیشتمانی کوردستانن.

هیزەیل پێشمەرگە لە رەوش یاساییان پشت بەسنە دەسەڵاتە دەستوورییە پێشکەشکریاگەیل ئەرا هەرێم کوردستان لە وەڕیەوبردن هیزە ئەمنییەیلی و پاسەوان هەرێم، باوجی راسی ریخریایەگەی ئەرا ساڵەیلیگ جویر بەشەوکریای لەناوەین لیوایەیل سەر وە راسەوخۆ ئەرا وەزارەت پیشمەرگە، و ئەوانەی ترەک کە کەفتنەسە ژیر دەسەڵات هەردوگ پارتە سەرەکییەگە مەنەو.

دۊای دەرکەفتن ریخریاگ داعش لە ساڵ 2014، تەقەلایەیل ناودەوڵەتی ئەرا چاکسازی لەی هیزەیلە خێرا بۊن، کە هاوپەیمانی ناودەوڵەتی، وە تایبەت ویلایەتە یەکگرتگەیل و شانشین یەکگرتگ و ئەڵمانیا، کار لەبان پاڵپشتیکردن پڕۆژەیگ ستراتیژی کەن ئەرا یەکخستن پیشمەرگە لە روی سەرکردایەتی کارگێڕی، و چەکدارکردن، و هویروباوەڕ سەربازی، و دروسکردن سەرکردایەتی، و میکانیزمەیل دارایی، و نەخشەی بڵاوبۊن، بیجگە لە مەشقکردن و وەرگردن پاڵپشتی و وەخشینە سەربازییەیل.