دەسەڵاتەیل ئەمنی دووپات کەن کە پەلامارەگەی سلێمانی وە شەش درۆن و یەک مووشەک جیوەجی کریاس

دەزگای ئاسایش لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان ئەندامیگ لە بزووتنەوەی کۆمەڵەی کورد ئۆپۆزسیۆن رژیم ئیران و زەخمداری یەکیگ ترەک راگەیان، ئەوەیش دویای پەلاماریگ وە درۆنەیل و مووشەکیگ وەبان یەکیگ لە ئاوایەیل سنووری لە پارێزگای سلێمانی.

عەقید کارزان شێرکۆ قسەکەر دەزگای ئاسایش لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە شەوەکی ئمڕوو لە ساعەت 8:15 بوی کە ئاوای (زرگويزەلە) وە شەش درۆن و یەک مووشەک کردە ئامانج.

وتیش: پەلامارەگە بویە مدوو کوشیان یەک ئەندام و زەخمداری یەکیگ ترەک لە کۆمەڵە، دیاری کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.

وتیش: لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا ئاشکراکردن هویردەکاریەیل پەلامارەگە و کام لایەن لە پشتی بویە.