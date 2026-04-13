‏دەسوەپیکردن کار لە کێڵگەی کۆرمۆر دویای وسیانیگ نیمچەیی

‏شەفەفق نیوز ـ سلێمانی

‏کۆمپانیای "دانە غاز" ئیماراتی، ئمڕوو دووشەممە، دەسوەپیکردن کارەیل بەرهەمهاوردن لە کێڵگەی غازیگ کۆرمۆر لە هەرێم کوردستان راگەیان، یەیش دویای ماوەیگ لە وسانن بەشەکی کە لە هەفتەیل گوزەشتە وەخوەێ دی.

‏کۆمپانیاگە لە بەیانییەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "کارەیل لە کێڵگەگە چگە ناو بارودۆخ سروشتی خوەی، دویای گردنەوەر زنجیرەیگ لە ڕێکارەیل دەسوەپیکردن کارەگە وە شێوەی ئەمن و رێکوپێک".

‏وتیش: "کۆمپانیاگە لە ماوەی وساننەگە خەریک جیوەجیکردن رێکارەیل کارکردن وەرگردی بویە، وە هەماهەنگی نزیک وەگەرد لایەنە حکوومەتییە پەیوەندیدارەیل"، و دووپات کرد "بیوەیی فەرمانبەرەیل و پاراستن سامان و ژیرخانەگە لە سەرەتای کارەیل خوەیان بویە و هەر مینێد".

‏لە هەمان باوەت، کۆمپانیای دانە غاز پابەندبوینی وە وەردەوامبوین بەرهەمهاوردن نیشان دا وەپای بەرزترین پەیمانەیل بیوەیی و کارامەیی، ئەرا پشتگیریکردن لە دابینکردن وزە لە هەرێم کوردستان.

