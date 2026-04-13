دەسوەپیکردن کار لە کێڵگەی کۆرمۆر دویای وسیانیگ نیمچەیی
شەفەفق نیوز ـ سلێمانی
کۆمپانیای "دانە غاز" ئیماراتی، ئمڕوو دووشەممە، دەسوەپیکردن کارەیل بەرهەمهاوردن لە کێڵگەی غازیگ کۆرمۆر لە هەرێم کوردستان راگەیان، یەیش دویای ماوەیگ لە وسانن بەشەکی کە لە هەفتەیل گوزەشتە وەخوەێ دی.
کۆمپانیاگە لە بەیانییەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "کارەیل لە کێڵگەگە چگە ناو بارودۆخ سروشتی خوەی، دویای گردنەوەر زنجیرەیگ لە ڕێکارەیل دەسوەپیکردن کارەگە وە شێوەی ئەمن و رێکوپێک".
وتیش: "کۆمپانیاگە لە ماوەی وساننەگە خەریک جیوەجیکردن رێکارەیل کارکردن وەرگردی بویە، وە هەماهەنگی نزیک وەگەرد لایەنە حکوومەتییە پەیوەندیدارەیل"، و دووپات کرد "بیوەیی فەرمانبەرەیل و پاراستن سامان و ژیرخانەگە لە سەرەتای کارەیل خوەیان بویە و هەر مینێد".
لە هەمان باوەت، کۆمپانیای دانە غاز پابەندبوینی وە وەردەوامبوین بەرهەمهاوردن نیشان دا وەپای بەرزترین پەیمانەیل بیوەیی و کارامەیی، ئەرا پشتگیریکردن لە دابینکردن وزە لە هەرێم کوردستان.