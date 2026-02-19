‏دەروازەی "پەروێزخان" گەشتکردن عراقیەیل وە ماشین تایبەت ئەرا ئیران وسنێد

‏شەفەق نیوز ـ گەرمیان

‏ئیدارەی دەروازەی ناودەوڵەتیی پەروێزخان لە ئیدارەی سەروەخۆی گەرمیان لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هاوڵاتیەیل عراقی نیەتوەنن وە ماشین تایبەت خوەیان لەڕی دەروازەگەو گەشت ئەرا ئیران بکەن، ئێ بڕیارە لە یەک ئادار 2026ـەو چوودە مژار جیوەجیکردن تا وەختیگ نادیار.

‏ بەش راگەیانن و پەیوەندییەیل کۆمەڵگەی دەروازەی ناودەوڵەتی پەروێزخان، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بوی، راگەیان: "گشت ئەو هاووڵاتیەیل و گەشتیارەیلە هەڵگر پاسپۆرت عراقین، لە رێککەفت (1/3/2026)ـەو نیەتوەنن وە ماشین تایبەت خوەیان لە ری دەروازەگەو وەرەو وڵات ئیران گەشت بکەن".

‏لە بەیاننامەگە هاتگە " رێکارەگە وەردەوام بوود تا ئەو وەختەی رێنمایی و میکانیزمیگ نوو وەلایەن وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەیل دەرچوود، دویا ئەوسا وە شێوەیگ فەرمی و ئاسایی هاتوچو ماشینە تایوەتەیل ئەرا ناو خاک ئیران دەسوەپیکەێد".

‏

‏

‏

‏

‏