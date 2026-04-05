دەرهاوردن تەرم گەنجیگ لە چەم خابوور لە زاخۆ دویای 14 رووژ لە مینەکردن
شەفەق نیوز - دهۆک
تیمەیل وەرگری شارستانی لە ئیدارەی سەروەخوەی زاخۆ، ئمڕوو یەکشەممە، دەرهاوردن تەرم گەنجیگ کە تەمەن 17 ساڵان لە چەم خابوور راگەیانن، دویای 14 رووژ لە ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن وەردەوام.
موقەدەم جەمال حەسەن وەڕێوەبەر وەرگری شارستانی لە زاخۆ، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل ژیرئاوی لە رووژ یەکەم رویداوەگە دەس کردنە وە کار خوەیان، و وەردەوام بوین لە ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن لەبان سەختی رەوشەیل کەشوهەوا و بانوخوارکردن ئاست ئاوەگە و لیخنیی، کە بویە مدوو دیرکەفتن لە پەیاکردن تەرمەگە.
وتیش: تەرمەگە لە نزیک گۆڕەپان کۆنکرێتەگە لەبان ری ئیبراهیم خەلیل ناودەوڵەتی سەرەکی پەیا کریاس، و دیاری کرد کە کلکریا ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری لە زاخۆ ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی وەرجە ئەوە بیریەید وە دەس کەسوکاری.
حەسەن دووپات کرد، کە تیمەیل ژیرئاوی لە زاخۆ شارەزایی خاسیگ دیرن لە رەفتارکردن وەگەرد ئیجۊر رویداوەیلە لەناو چەم خابوور، و وە شیوەیگ وەردەوام لە کارەگەی وەردەوام بویە تا تەرمەگە پەیا کریاس.