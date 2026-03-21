دەرزییگ رەسیەسە دڵی.. تیمیگ پزیشکی گیان دویەتیگ لە کەرکوک قورتار کەێد

شەفەق نیوز - کەرکوک

تیمیگ پزیشکی لە خەسەخانەی "ئازادی" فێرکاری لە پارێزگای کەرکووک، ئمڕوو شەممە، تۊەنستن گیان دویەتیگ 13 ساڵان قورتار بکەن، دویای ئەوەگ خستنەی وەر سێ نەشتەرگەری دەگمەن و ناسک ئەرا دەرهاوردن دەرزی ئاسنین ک لە شوینەیل رخباریگ لە لەشی نیشتۊن.

وەڕێوەبەرایەتی خەسەخانەگە لە بەیاننامەیگ وت: "ییمارەگە رەسیە بەش تەنگانە و چەن تەنیگ بیانی لە ناو دەس چەپ و مل و ترینجگی بوی، و وەگەرد خوینەو رەسیەسە دڵی و رەوشەگەێ ئەوەنە گەن بۊ ک خوازیار دەسوەکاربۊن پزیشکی وەرجەوەخت بۊ".

پسپۆڕ نەشتەرگەری سینگ و دەمارەیل خوین، رەنج یوسف قەهرەمان وت: "یەکیگ لە دەرزییەیلە لە ناو مل و لە ناوڕاس لویلەیل وا و لویلەی خواردن نیشتۊ، ک شوونگ فرە رخبارە، دەرزییگ ترەک لە ناو دەس چەپ بۊ، و سێیەم دەرزییش لە پشتەو لە رێ دەمارەیل خوینەوە رەسیە ناو دڵ".

وتیش: "تیم پزیشکی سێ نەشتەرگەری وەرجەوەخت و ناسک ئەنجام دان، یەکەم ئەرا وەشکین لە مل و دەرهاوردن دەرزییەگە، دووەم ئەرا دەس چەپ، و سێیەمیش بڕین سینگ بۊ ئەرا دەرهاوردن دەرزییەگە لە ناو دەمار سویە دویای ئەوەگ لە ناو دڵەو رەد بۊ.

دیاری کرد ک "وەختیگ پەردەی دەور دڵ واز کریا، دەرکەفت ک خوینڕژی لە دەور دڵ هەس، و نزیکەی 700 مل خوین کیشا، ک ئی بڕە ئەگەر دەسوەکاربۊن زویوەزوی نەۊاتا وەنە ییمارەگە گیان لەدەسدا.

دیاری کرد ک هووکار خوینڕژییەگە کونایگ بۊ لە دیوار دەمار "ئەبهەر" ک وەمدوو رەدبۊن دەرزییەگە دروس بۊە.

قارەمان ئاشکرا کرد ک "نەشتەرگەرییەیلە نزیکەی چوار سەعات کیشا و وە سەرکەفتن تەواو بۊ، و ییمارەگە بریا ئەرا ژوور چەودیاریکردن ورد و مقیەەتی فرە لەلی کریا تا رەوشەگەی خاس بۊ و هووش خوەی هاتەو".

دووپات کرد ک "رەوش تەندروسی دویەتەگە جیگیر و خاسە، و دویای تەواوکردن قۆناغەیل چارەسەری خەسەخانە وەجێ هیشت".

دیاری کرد کە "ئی نەشتەرگەرییەیلە وە دەس تیمیگ پسپۆڕ و وە بەشداری پزیشک بیهووشکردن دکتۆر عەلی محمد ئەنجام دریان، ک ئیە سەرکەفتنیگە نیشانەی تۊەنستن و کارامەیی کارمەنەیل تەندروسییە لە رەفتارکردن وەگەرد رەوشەیل دەگمەن و ناسک".