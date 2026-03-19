د. دانا مەولود: کۆنفڕانس REAL CORP پیەڵیگە کوردستان وە جیهانەو بەسێدەو

سەرۆک جیوەجیکار دامەزراوەی Vision Education، دکتۆر دانا مەولود، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کرد ک کۆنفڕانس REAL CORP 2026 لە ڤیێنای پایتەخت نەمسا، تەنیا رۊداویگ ئەکادیمی نییە، بەڵکم پیەڵیگە ک هەرێم کوردستان وە نەمساو بەسێدەو و وازبوین وڵاتەگە وە رۊی جیهان خاستر کەێد.

دکتۆر دانا مەولود لە نووڕینی لە هەژمار خوەی لە تووڕ "ئێکس" نۊسیان: "REAL CORP 2026 تەنیا کۆنفڕانسیگ نییە، بەڵکم پیەڵیگە ک کوردستان وە نەمساو بەسێدەو و ناوچەگە رەسنێد وە جیهان"، باس یەیش کرد ک ئی جۊرە چالاکی بڕێگە دەسمیەتی دەێد ک هاوکاری ناوخۆیی بوودە کاریگەرییگ جیهانی دیار.

وتیش ک بەشداری لە ئی کۆنفڕانسە، ک بڕیگ پسپۆڕ و لێکوڵەر لە دەیان وڵاتەو گردەو کەێد ئەرا باسکردن لە بانان شارەیل و نەخشەسازی شارستانی لە سای ئاڵشتکاری کەشوهەوا و پیشکەفتن تەکنەلۆژی، ری واز کەێد ئەرا بنیادنان هاوبەشی جیهانی کە دەسمیەتی وەرەونوابردن شارەیل دیرێد.

کۆنفڕانس REAL CORP یەکێگە لە گرنگترین چالاکیە جیهانییەیل لە بوار نەخشەسازی شارستانی و گەشەپێدان ناوچەیی، ک لە خول ساڵ 2026 دووپات کەێد لە بان باوەتەیل وەردەوامی، و زیرەکی دەسکرد، و سەختیەیل کەشوهەوا، وە بەشداری فرەتر لە 250 پسپۆڕ لە 35 وڵاتەو، وەگەرد ئامادەبۊن دیار عراقی و کوردستانی لە ڕێی دامەزراوە ئەکادیمییەیل.

ئی کۆنفڕانسە وە سەرپەرشتی دامەزراوەی Vision Education لە کۆمەڵگەی مێژوویی ئۆتۆ ڤاگنەر لە ڤیێنا، لە ناوەین 22 تا 25 ئادار 2026، وە درووشم "گشت لایگ نەخشە کێشێد… جاروبار" و "مقیەتیکردن کەلەپوور و نەخشەکیشان ئیسە ئەرا دروسکردن بانانیگ خاستر" دەس وە پێ کەێد.

ئیدریس نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک دامەزراوەی Vision Education، دووپات کەێد ک پشتگیریکردن دامەزراوەگە ئەرا کۆنفڕانس REAL CORP 2026 نیشانەی پابەندبۊنە وە وەرەونوابردن هاوکاری جیهانی و دیالۆگ مەعریفی، و دەسنشان وە گرنگی دروسکردن هاوبەشی کرد ک لە ناوەین لێکوڵینەوەی ئەکادیمی و جیوەجیکردن پراکتیکی پیەڵ دروس کەن ئەرا نواگیریکردن سەختیەیل بڕیگ شارەیل ئیرنگە.

هەرلیوا دکتۆر دانا مەولود وە نوێنەرایەتی Vision Education لە هەولێرەو، جویر قسەکەر سەرەکی لە کۆنفڕانسەگە بەشداری کەێد، و لە رووژ 23ی ئادار لێکوڵینەوەیگ وە ناونیشان "کاریگەرییەیل ئاڵشتکاری کەشوهەوا لە بان نەخشەسازی شارستانی و گەشەپیدان لە عراق" پیشکەش کەێد، جیا لە بەشداری لە دانیشتنیگ تایبەت وە بانان فێربۊن لە ئەورووپا لە رووژ 24 ئادار.