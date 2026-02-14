دیداریگ کوردستانی - پۆڵەندی لە میونشن ئەرا باسکردن لە هاوکاری و ئارامی

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد رادزسلاف سيكورسكی، وەزیر دەیشت پۆڵەندا، باس شیوەیل پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل وەرد عراق و هەرێم کوردستان کرد، ئەوەیش لە پەراویز کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو، چەوی کەفتە وەزیر دەیشت پۆڵەندا، لە چوارچیوەی دیدارەیلی لە کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش.

بەیاننامەگە وتیش: لە دیدارەگە باس شیوەیل پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل پۆڵەندا وەرد عراق و هەرێم کوردستان لە جویراجویر چینەیل کریا، دووپاتیش کردن لە گرنگی قایمکردن هاوکاری هاوبەش، وەتایبەت لەو کەرتەیلە کە خزمەت وە ئەوزەڵکردن ئابووری و ئارامی کەن.

لەلای خوەییش، سيكورسكی ئافەرین لە پایەی هەرێم کوردستان کرد لە ناوچەگە، دووپاتیش کرد لە ئامادەیی وڵاتەگەی ئەرا گەشەپیدان وە پەیوەندییەیلی وەشیوەیگ گەورەتر وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان.

لە دیدارەگە هەمیش باس دویاترین نووەوبویەیل لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس کریا.