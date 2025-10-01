شەفەق نیوز - هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، وەرد شاندیگ لە کەنیسەی ئه‌رتۆدۆكسى رووسی وە سەرۆکایەتی مه‌تران ئه‌نتۆنى، وەرپرس پەیوەنیەیل دەرەوە گفتوگوکردن لەبان بارودۆخ مەسیحیەیل لە هەرێم.

سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، لە دیدارەگە قۆنسۆل گشتی روسیا لە هەرێم کوردستان ئامادەبوی و گفتوگوکریا لەبان بارودۆخ پێکهاتەیل و وە تایوەت مەسیحیەیل لە هەرێم، و پەیوەنی کەنیسەی ئەرتۆدۆکسی وەرد کۆمەڵگە و کەنیسەیل مەسیحی لە هەرێم کوردستان و عراق، هەمیش پەیوەنیەیل روسیا وەرد عراق و هەرێم.

وەپای بەیاننامەگە سەرۆک نێچیروان بارزانی وەخێرهاتنو دڵخوەشی خوەی نیشاندا وە سەردانەگە، وە نيشانه‌يەگ گرنگ پشتگيرى له‌ هه‌رێم كوردستان له‌ قه‌ڵه‌مدا لەگۆڕەپان ناودەوڵەتی، و دووپاتکرد هەرێم شانازی کەێد وە وە رووشنهۆیری پێکەوە ژیان و قبوڵکردن و وەخشین ناوەین پێکهاتەیل و هەمیشە پارێزەر ئەو کلتورە بوود.

دیاریکرد "دیدار و چەو وەپیکەفتن وەرد نوێنەر پێکهاتە ئاینیەیل هەرێم باس لە قۆناغەیل پەیوەنی مێژوویەیل ناوەین کوردستان و رووسیا کریا وەرد گرنگی گفتوگوکردن و پەیوەنی ناوەین پێکهاتەیل ئاینی و نەتەوەیی و پەیوەنیەیل دەیشت".

شاندەگە خوەشحالی خوەی نیشاندا ئەرا سەردانکردن هەرێم کوردستان، هەمیش دەسخوەشی لە پێكه‌وه‌ژيان ناوەین پێكهاته‌ ئايينى و نه‌ته‌وه‌يييه‌یل له‌ هه‌رێم كوردستان كرد و دەسخوەشی و پێزانينيان ئەرا پاراستن ماف و ئازادييه‌یل دووپات كردن.