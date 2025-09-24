ڤیدیۆ.. تەقانن شەش مین کاڵیاگ لەناو بووسانیگ لە باکوور دهۆک

شەفەق نیوز ـ دهۆک

وەڕێوەبەرایەتی کاروبار مین لە دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، سەرکەفتنی راگەیان لە جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ تەقانن شەش مین کاڵیاگ ناو بووسانیگ سەر وە ناحیەی شیلادزێ باکوور پارێزگاگە.

رێدێر بیسفکی وەرپرس راگەیانن وەڕێوەبەرایەتیەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، تیمیگ تایوەت توەنستن ئێ تەقەمەنیەیلە لابوەن وەرد مادە و وەجیماگەیل ترەک کە لە ناو یەکیگ لە بووسانەیل دووڵ باڵندا پەیاکریابوی، دیاریکرد ئۆپراسیۆنەگە پێکتێد لە مین و مادەیل تەقەمەنی جوراوجویر کە رخداری وەبان دانشتگەیل دروسکردوی.

وتیش، تەقەلایەیل وەردەوامن ئەرا پاکەوکردن زەوی پیسبویەیل وە مین و وەجیماگەیل جەنگی لە گشت پارێزگاگە، هەوەجە کەێد مەردم ئاگاداربوین و دەسوەجی خەوەربەیەن مەوقەی پەیاکردن تەن گومان لێکریایگ لەری پەیوەنیکردن وە شمارەی 182.