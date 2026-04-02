دکتۆر طالب مراد لە تەمەن ٨٠ ساڵی لە بەریتانیا کووچ دوایی کرد
شەفەق نیوز – دکتۆر طالب مراد، یەکیگ لە کەسایەتییە ناسریاگەیل کورد فەیلی، لە تەمەن 80 ساڵی لە وڵات بەریتانیا کووچ دوایی کرد.
دکتۆر مراد کە لە رووژ دوشەممە 30 ئازار 2026 گیان سپارد، برای سەرکردەی کووچکردوگ کورد، عادل مراد بوی.
کووچکردگ وە ژیاننامە و ئەزموون دەوڵەمەنی لە مژارەیل تەندروسی ئاژەڵ و ئاسایش خواردەمەنی (Food Security) ناسریاوید، لە ماوەی دە ساڵان تەمەنی، چەن پۆست و وەرپرسیارەتی لە ڕێکخریاگ "فاو" (FAO) سەروە نەتەوە یەکگرتوەیل داشت.
هەمیش دکتۆر طالب مراد وەردەوام دەور گرنگیگ لە پرسەیل پەیوەندیدار وە کوردەیل فەیلی داشت و وە ماوەی چەن ساڵیگ خزمەت لەی مژارە کرد.
جی باسە کە کووچکردگ لە دوایین وێستگەیل کارکردنی، پۆست ڕاوێژکار ئاسایش خواردەمەنی و کشتوکاڵ لە نویسینگەی سەرۆکایەتی حکومەت هەرێم کوردستان داشت.