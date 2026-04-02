‏دکتۆر طالب مراد لە تەمەن ٨٠ ساڵی لە بەریتانیا کووچ دوایی کرد

‏شەفەق نیوز – دکتۆر طالب مراد، یەکیگ لە کەسایەتییە ناسریاگەیل کورد فەیلی، لە تەمەن 80 ساڵی لە وڵات بەریتانیا کووچ دوایی کرد.

‏دکتۆر مراد کە لە رووژ دوشەممە 30 ئازار 2026 گیان سپارد، برای سەرکردەی کووچکردوگ کورد، عادل مراد بوی.

‏ کووچکردگ وە ژیاننامە و ئەزموون دەوڵەمەنی لە مژارەیل تەندروسی ئاژەڵ و ئاسایش خواردەمەنی (Food Security) ناسریاوید، لە ماوەی دە ساڵان تەمەنی، چەن پۆست و وەرپرسیارەتی لە ڕێکخریاگ "فاو" (FAO) سەروە نەتەوە یەکگرتوەیل داشت.

‏هەمیش دکتۆر طالب مراد وەردەوام دەور گرنگیگ لە پرسەیل پەیوەندیدار وە کوردەیل فەیلی داشت و وە ماوەی چەن ساڵیگ خزمەت لەی مژارە کرد.

‏جی باسە کە کووچکردگ لە دوایین وێستگەیل کارکردنی، پۆست ڕاوێژکار ئاسایش خواردەمەنی و کشتوکاڵ لە نویسینگەی سەرۆکایەتی حکومەت هەرێم کوردستان داشت.