دۊای 7 ساڵ.. ئازادکردن دوو گەنج کورد کە باڵیگ چەکدار سووری سەر وە تورکیا دەسگیریان کردۊد

شەفەق نیوز- دیمەشق

دۊای هەفت ساڵ لە "سەرنقومکردن" لەناو زندانەیل باڵ "ئەحرار شەرقییە"ی سووری سەر وە تورکیا، کە هاتیەسە ناو لیستەیل سزایەیل ئەمریکی و ئەوروپی، و بی ئەوەگ کەسوکاریان لە چارەنویسیان بزانن لەی ماوە، هەردوگ گەنجە کوردەگە، ئازاد عوسمان، و محمد عەلا ئیبراهیم، ئازاد کریان، تا ئمڕوو بڕەسنە لای کەسوکاریان لە شار قامیشلی.

وهەردوگ گەنجەگە لە رووژ دۊەم لە پەلامار سوپای تورکی و باڵەیل سووری سەر وە پی لەبان ناوچەی سەرێکانی "رەئس عەین" و گرێ سپی "تەل ئەبیەز" لە تشرین یەکەم/ئۆکتۆبەر ساڵ 2019 دەسگیر کریان لەناو ئەوەگ وە پرۆسەی "کانی ئاشتی" ناسریا.

ئازاد عوسمان وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئازادکردنیان لە شار حەڵەب لەلایەن حکوومەت سوورییەو بۊە و دریانە دەس بەش پەیوەندییەیل سەر وە هیزەیل سووریای دیموکرات وەرجە بردنیان ئەرا پارێزگای حەسەکە کە لەورا چەویان کەفتە فەرماندەی "قەسەد"، مەزڵووم عەبدی، و جیگر وەزیر وەرگری سووری ئەرا ناوچەی خوەرەڵات سەمیر ئاوسو "سیپان حەمۆ".

عوسمان دیاری کرد کە وەگەرد هاوڕیەگەی محمد عەلا باریگ لە دەرمان بردنە ئەرا شار تەبەقە وەرجە ئەوەگ گرووپیگ چەکدار لە باڵ "ئەحرار شەرقییە" ری لەلیان بووڕێد و دوو رانندە بکوشن کە وەگەردیان بار بردۊن لە وەختیگ خوەیان دەسوەسەر کریان و ئەرا زندان "ئەمنییە" لە شارۆچکەی سلوک لە دەورگرد تەل ئەبیەز بریان کە لەورا ئەرا هەفت ساڵ لە ژووریگ بۊچگ وە تەنیا مەننە.

عوسمان دڵخوەشی خوەی نشان دا وە ئازادکردنی و دیداری وەگەرد دۊتە بۊچگەگەی "منەوەر" کە مەوقەیگ هوەی زندان بۊە ئەۊ لەداڵگبویە و هیچ وەختیگ دەرفەت نەیاشتیە چەوی وەپی بکەفێد یا دەنگی بژنەفێد و یە یەکەم جارە کە چەوی وەپی کەفێد.

عوسمان ژندارە و سێ دۊەت دیرێد، گەورەگەیان تەمەنی رەسێدە 11 ساڵ، و وت کە تویش سەختییگ بۊە لە ناسین ئەندامەیل خیزانەگەی دۊای هەفت ساڵ لە زندان و بڕیان پەیوەندی وەگەرد جیهان دەیشتەکی و تەنانەت وەگەرد زندانییەیل ترەک.

لە وەختیگ هاوڕیەگەی محمد عەلا ئیبراهیم، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە ئومیدخواز بۊە دەرچوود و گلەو بخوەێد ئەرا ناو خیزانەگەی تا دووارە چەوی بکەفێدە داڵگ و باوگی وەلی شۆک بۊ وە خەوەر گیانلەدەسدان باوگی دۊای رەسین ئەرا شار قامیشلی.

ئیبراهیم، کە تەنیا کوڕ داڵگ و باوگیە دووپات کرد: "لە زندان هەمیشە رخم لە تەندروسی داڵگ و باوگم بۊ چوینکە هەردوگیان بیمار بۊن و گشت ئەمید ئەرا ئەوە بۊ کە وە خاسی دووارە چەوم وەپیان بکەفێد وەلی قەدەر قسەی تۊنتر خوەی داشت، و من ئمڕوو دڵخوەشم وە دیدەن داڵگم وەلی گیانلەدەسدان باوگم فرە ئازارم دا".

باس لە سەختی زندانەگە کرد و وت "ئیمە بیبەش بۊمن لە پەیوەندی و هیچ چشتیگ نەیاشتیمن ئەرا وەسەربردن وەختەگە، ئیمە لە ژووریگ بۊچگ و تاریک بۊمن، فرە سەرد لە زمسان و سزیایمن لە گەرمای تاوسان، ری وەپیمان نەیریا پەیوەندی وەگەرد زندانییەیل بکەیمن و تەنانەت زندانەوانەیل رخیان چگ لە قسەکردن وەگەردمان وە فەرمانەیل فەرماندەی باڵەگە ئەبو حاتەم شەقرا".

ئیبراهیم داوا لە حکوومەت سووری و گشت لایەنەیل کرد کە گشت دیلەیل ئازاد بکەن و چارەنویس بیسەروشوینەیل ئاشکرا بکەن، و دووپات کرد کە "سووریا ئمڕوو هەوەجە وە ئاشتی و ئارامی دیرێد و بەسە ئەوەگ گشت کەسیگ وە مدوو جەنگەگە لە ساڵ 2011ەو تا ئیسە شەکەت بۊە".

لە 12ی تشرین یەکەم/ئۆکتۆبەر 2019 و لە نزیک شۊن دەسگیرکردن ئازاد عوسمان و محمد عەلا ئیبراهیم، تیرۆرکردن سیاسەتمەدار کورد هەڤرین خەڵەف، ئەمیندار گشتی پارت "سووریای ئایندە" کەفتەو، دۊای ریگردن لە کاروانەگەی و کوشتنی لەبان ری ناودەوڵەتی (M4) لە باکوور سووریا.

رێکخراوەیل مافیاوانی و ناودەوڵەتی وە شیوەیگ راسەوخۆ باڵ "ئەحرار شەرقییە" و فەرماندەگەی ئەحمەد ئیحسان فەیاز ئەلهایس "ئەبو حاتەم شەقرا" توومەتبار کردن وە وەرپرسیاری لەی تاوانە کە وەسف کریا وە "تاوان جەنگ".

لەبان ئەوە، وەزارەت خەزانەی ئەمریکی باڵەگە و فەرماندەگەی خستە ناو لیستەیل سزایەیل لە ساڵ 2021، و لەشۊنیا سزایەیل ئەوروپی هاوشیوە هات، وە مدوو ئەوە کە دەسیان لەناو کوشتن خەڵەف بویە، و جیوەجیکردن پێشێلکارییەیل فراوانیگ ئەرا مافەیل مرۆڤ، و گردەوکردن ئەندامەیل وەرین لە ریخریاگ "داعش".