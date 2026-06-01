دۊای وسیانی لە دەرەنجام جەنگ.. گلەوخواردن بازرگانی لەناوەین کوردستان و ئیران وە شیوەیگ تەواو
شەفەق نیوز - سلێمانی
مستەفا شێخ عەبدولڕەحمان سەرۆک یەکێتی هاوردە و هەناردەکارەیل لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، گلەوخواردن جویلەی بازرگانی وە شیوەیگ تەواو لەناوەین هەرێم کوردستان و ئیران راگەیان، ئەوەیش دۊای ماوەیگ لە وسانن لەوەر ئەو جەنگە کە ناوچەگە وەخوەی دی.
عەبدولڕەحمان، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: جویلەی بازرگانی لەناوەین هەردوگ لا وە شیوەیگ رەوان و تەواو گلەو خواردگە، وە رەوشەیل ئیسە فرە ئاسایین، و چالاکی ئابووری و بازرگانی ئارامییگ وەرچەو وەخوەی دوینێد.
دیاری کرد کە جەنگەگە لە ماوەی گوزەشتە کاریگەری لەبان بڕیگ لە رێڕەوەیل بازرگانی داشتگە، وە تایبەت ئەوانەگ گریەدان وە فڕۆکەخانەیل و جویلەی فڕۆکەوانی، باوجی ئەو تەنگەیلە لەی وەختە نەمەننە، و جویلەی بازرگانی لەناوەین هەرێم کوردستان و وڵاتەیل ترەک جیهان گلەو خواردە ئەرا رەوش ئاسایی خوەی.
لەباوەت نرخ کاڵایەیل و باجە گومرگییەیل، سەرۆک یەکێتی هاوردە و هەناردەکارەیل ئاشکرا کرد، کە نرخ کاڵایەیل لە هەرێم کوردستان هێمان کەمترە لە وەرانوەر ناوچەیل ناوڕاس و باشوور عراقی، لە دەرەنجام وەردەوامبوین کارکردن وە سیستەم گومرگی و باجدان وەرین لەناو هەرێم.
وتیش: حکومەت عراقی لە سەرەتای ئی ساڵە دەس کردگە وە جیوەجیکردن سیستەمیگ نوو ئەرا باج گومرگی لە پارێزگایەیل ترەک، لە وەختیگ ئی سیستەمە هێمان لە هەرێم کوردستان جیوەجی نەکریاس، ئەو کارە کە بەشداری کردگە لە هیشتن نرخ کاڵایەیل لە ئاستەیلیگ کەمتر لە هاوشیوەیلی لە ناوچەیل ترەک عراق.
قسەیل عەبدولڕەحمان دۊای چەن رووژیگ تیەێد لە ئەنجامدان گەشتیگ چەودیاریکردن لەلایەن مەنوچێهر حەبیبی پارێزگار کرماشان کوردی لە خوەرئاوای ئیران، لە مەرز "پەروێزخان" سنووری کە هاوسنوورە وەگەرد هەرێم کوردستان، ئەرا گفتوگۆکردن لە میکانیزمەیل گەشەپیدان ژیرخان و بازرگانی، و دووپات کرد لەبان گرنگیی نووەوکردن رێڕەو هەناردەکردنەگە کە وڵاتەگەی وە هەرێم بەسێدەو.
ئی جویلەیل ئیرانییە تێد ئەرا رێکخستن گۆڕەپانە سنوورییەیل لە "پەروێزخان" (کە هاوسنوورە وەگەرد ئیدارەی گەرمیان لە هەرێم کوردستان) لە وەختیگ کە کاروبار بازرگانی لەناوەین هەردوگ لا گەشەکردنیگ وەرچەوە وەخوەی دوینێد، وەگەرد داواکارییەیل هاوبەش لە ژوورە بازرگانییەیل لە هەرێم کوردستان و ئیران وە هەوەجەی نەهیشتن ئاستەنگە رۆتینییەیل و ئاسانکردن جویلەی کاڵایەیل و گەشتیارەیل.
مەرز "پەروێزخان" ناودەوڵەتی وە یەکیگ لە دەمارە ئابوورییە سەرەکییەیل و بەستەرەیل ناوەین عراق و ئیران دانریەێد، و بەشیگ گەورە لە هەناردەیل ئیرانی کە وەرەو بازاڕەیل هەرێم کوردستان و پارێزگا عراقییەیل ترەک چن لەڕییەوە رەد بوون.