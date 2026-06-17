دۊای مینەکردنیگ کە 10 رووژ کیشا.. پەیاکردن تەرم مناڵە کەربەلاییەگە "روقەییە" لە تاڤگەی "زەڵم"

شەفەق نیوز - هەڵەبجە

تیمەیل مینەکردن و قورتارکردن لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای هەڵەبجە، ئمڕوو چوارشەممە، تۊنستن تەرم مناڵەگە "روقەییە" پەیا بکەن؛ ئەو گەشتیارە کە خەڵک پارێزگای کەربەلاس، کە وەرجە نزیکەی 10 رووژ لە ئەنجام کەفتنی لەناو ئاوەیل تاڤگەی "زەڵم" گوم بۊ، وەپای ئەوەگ رائید زانیار عومەر، قسەکەریگ فەرمی وەناو وەرگری شارستانی لە پارێزگاگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریی کرد.

کەناڵەیل ئاسمانی ناوخۆیی کوردی، بڕیگ گرتەی ڤیدیۆیی بڵاو کردن کە مەوقەی پەیاکردن تەرم مناڵەگە نشان دەن، وەگەرد تەقەلای تیمەیل قورتارکردن ئەرا دراوردنی لە چەمەیل "زەڵم"، لەناو شەپوولەیل تون و تەوژمەیل ئاوی لەناوەین سانو سەختیل.

ئی راگەیاننە هاوەختە وەگەرد دووپاتکردن وەڕێوەبەر وەرگری شارستانی لە پارێزگای هەڵەبجە، عەمید عابدین عەبدولڕەحمان، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە وەرجەتر لە شەوەکی ئمڕوو بەسیەی، لەبان وەردەوامبۊن پرۆسەیل مینەکردن و تەنکەوکردن بازنەی مینە لە چەمەیل "زەڵم" دۊای رەدبۊن چەن رووژیگ لە وەشکین ورد لەناو هاوینەهەوارەگە.

لایەنە پسپۆڕەیل لە پارێزگای سلێمانی، دۊکە سێشەممە، دەسکردنە لاداین بەشیگ دیاریکریای لە رێڕەو ئاوەگە لە هاوینەهەوار "ئەحمەد ئاوا" لەڕی لویلە گەپەیل، لە تەقەلایگ سەرکەفتگ ئەرا ئاسانەوکردن پرۆسەیل مینەکردن و رەسین ئەرا خاڵ قۊل و سەخت تاڤگەگە.

و دەیان خوەیبەخش لە خەڵک هەڵەبجە و ناوچەیل نزیکی شانوەشان تیمە فەرمییەیل لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە لە پرۆسەیل مینەکردن فراوان بەشداری کردن، لە دیمەنیگ کە رەوش هاوسووزییگ مرۆیی گەورا وەگەرد خیزان مناڵەگە رەنگ دادەو، ئەرا کووتاییهاوردن وە رەوش دڵەڕاوکی و چەوەڕیکردن کە زاڵ بۊە بان کەسوکارەیلی و ناوەندە میللییەیل لە وەخت ئی رویداو دڵتەزنە.