دۊای راگەیانن "فۆکس".. سیاسەتمەداریگ کوردی: خەرج لیتر بەنزین 500 دینار رەد نیەکەێد

شەفەق نیوز- سلێمانی

رێکخەر رەوت "هەڵوێست" عەلی حەمە ساڵح، ئمڕوو سێشەممە، دووارە رەخنە لە میکانیزم نرخدارکردن بەنزین لە هەرێم کوردستان گرد، و دووپات کرد کە خەرج بەرهەمکردن یەک لیتر 500 دینار رەد نیەکەێد، و داوا کرد میکانیزمەیل نرخدارکردن ئەرا رای گشتی ئاشکرا بکریەێد.

حەمە ساڵح، لە لێدوانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، وت، کە یەکیگ لە پاڵاوگەیل لە سلێمانی ئامادەیی خوەی نیشان دا ئەرا فرووشتن بەنزین وە نرخیگ نزم ئەگەر چەسپیا کە نەفت خاو وە نرخ پاڵپشتیکریاگ وەدەس تیارێد، و زیای کرد: "لەلام گرنگ نییە بەنزینەگە ناو من هەڵبگرێد، بەڵکم لام گرنگە یەکسانی هاووڵاتییەیل کوردستان بکریەێد، و دی وەخت ئاشکراکردن هەژمارەیل و چەسپانن راسگانییەیل رەسیە".

دیاری کرد کە ئەو بەڵگەیلە کە لە کۆمپانیاگانەو دەرچگنە، وەپای قسەی خوەی، نیشان دەن کە پاڵاوگەیل نەفت خاو وەدەس تیارن وە شکانیگ کە رەسێدە 60٪ لە نرخەگە، بیجگە لە پشت بەسین وە نرخ وەرچەرخان کە رەسێدە 132 هەزار دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، ئەوەگ شکانیگ زیاتر لە خەرجەگەی وەپیان دەێد.

وتیش کە نرخ یەی تەن نەفت خاو، وەپای گرێبەسەیل مانگ شوبات، رەسێدە 554 دۆلار، و دۊای شکانەگە کەمەو بوود ئەرا 332 دۆلار ئەرا یەک تەن، یانی ئەوەگ وەرانەور نزیکەی 438 هەزار دینارە، و دیاری کرد کە یەک تەن نزیکەی 1400 لیتر بەرهەم تیارێد، تا خەرج لیترەگە بڕەسێدە نزیکەی 319 دینار.

دیاری کرد کە کرێی پاڵاوتن لەو پاڵاوگەیلە کە وەگەرد حکومەت عراقی رەفتار کەن رەسێدە نزیکەی 18 دینار ئەرا هەر لیتریگ، لە وەختیگ خەرج بارکردن وە نزیکەی 10 دۆلار ئەرا یەک تەن مەزەنە کریەێد، تا بڕ خەرج بەرهەمکردن لیتریگ بەنزین، وەپای مەزەنەیلی، بڕەسێدە نزیکەی 500 دینار.

حەمە ساڵح پرسیار کرد لە مدووەیل فرووشتن لیتر بەنزین نۆرماڵ لە سلێمانی وە نرخیگ کە رەسێدە 1200 دینار، (کە ئەو نرخە وەرجە قەیران ئیرنگەس) وەگەرد نزمبۊن خەرج بەرهەمهاوردنی، و داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد میکانیزم نرخدارکردن ئەرا رای گشتی ئاشکرا بکەنەو.

ئی لێدوان حەمە ساڵحە دۊای رووژیگ تیەێد لە راگەیانن خاوەن پاڵاوگەی "فۆکس" ئەرا بەرهەمکردن دەرهاوردەیل نەفتی، سەردار حاجی خالید، کە قەیران بەنزین لە هەرێم کوردستان پەیوەندی دیرێد وە کەمەوبۊن دابینکارییەیل لەبان ئاست ناوچەگە، و مەزەنەی کووتاییهاتن قەیران بەرزەوبۊن نرخەیل لە سلێمانی لە ماوەی دوو مانگ کرد، و دیاری کرد کە وسانن هاتوچو بەنزین کە لەڕی قاچاخەو لە بڕیگ لە ناوچە عراقییەیلەو هاتیاد بەشداری لە بەرزەوبۊن نرخەیل کرد.

لە سای قەیران ئیسە کە شارەیل هەرێم کوردستان وەخوەیان دۊنن، نرخ یەی لیتر بەنزین "سوپەر" لە بەنزینخانە بازرگانییەیل وەرجە سەختبۊن کێشەگە رەسیە نزیکەی دوو هەزار دینار، و نرخ "موحەسەن" رەسیە نزیکەی 1,750 دینار، لە وەختیگ نرخ بەنزین ئاسایی "نۆرماڵ" 1,300 دینار رەد کرد، وەرجە ئەوەگ ئی جۊرەیلە لە شمارەیگ فرە لە بەنزینخانەیل دیار نەمینن.