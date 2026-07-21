دۊای کۆتاییهاتن ئەرکەیلەی.. کۆنسڵ گشتی فەرەنسی لە هەرێم کوردستان سوپاس پاڵپشتی نێچیرڤان بارزانی کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پیشوازیی لە یان بریم کۆنسڵ فەرەنسی لە هەرێم کرد، ئەوەیش وە بوونەی کۆتاییهاتن ئەرکەیل کارەگەی.

بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان باس ئەوە کرد، کە سەرۆک هەرێم کوردستان سوپاس و پیزانین خوەی پیشکەش وە بریم کرد ئەرا خزمەتەیل و رۆڵ دیاری لە بتەوکردن پەیوەندییەیل و بنەمایەیل دووسایەتی ناوەین فەرەنسا و هەرێم کوردستان، و ئومید وەردەوامبۊن سەرکەفتن ئەرای خوازێد لە ژیان و ئەرکەیل و وێستگەیل کارەیل ئایندەی.

لە لای خوەیەو، کۆنسڵ فەرەنسی خوەشاڵی و شانازی خوەی نیشان دا وە کارکردن لە هەرێم کوردستان، و دووارە سوپاس و پیزانین خوەی ئەرا سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و دامەزراوەیل هەرێم کوردستان پیشکەش کرد لەبان ئەو پاڵپشتی و ئاسانکارییە گەورەیلە کە لە دریژایی ماوەی کارەگەی پیشکەشی کریان.

هەرلیوا، لە دیدارەگە دووپات کریا لەبان ئارەزوو هەردوگ لایەنەگە ئەرا بەرزەوکردن پەیوەندییە دووانیەیل و فراوانکردن مەودای هاوکاری هاوبەش، وەگەرد باسکردن لە رەوشەیل گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان و دۊایین پیشهات و پیشکەفتنەیل لە ناوچەگە، وەپای بەیاننامەگە.