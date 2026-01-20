دەیان گەنج لە سلێمانی رویکەنە سووریا ئەرا پاڵپشتیکردن کورد (وینە)
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
دەیان گەنج کورد عراقی و پەنابەرەیل سووریا لە پارێزگای سلێمانیەو، ئمڕوو سێشەممە، رویکردنە ناوچەیل کوردستان باکوور و خوەرهەڵات سوریا (رۆژئاڤا) ئەرا چگنەپاڵیان و پاڵپشتیکردن لە کوردەیل سووریا.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت "سەدان هاوڵاتی سلێمانی لە شەوەکی شەفەق گردەوبوین جویر هەڵویستیگ ئەرا پاڵپشتی لە کوردەیل سووریا، و رەدکردن کارەیل تونوتیژی چەکداری کە وەلایەن چەکدارەیل سەر وە دیمەشق وە مەدەنیەیل کریەێد".
خۆەنیشاندەرەیل داوا لە کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی و وڵاتەیل کاریگەر کرد "دەسوەجی دەسوەردان بکەن ئەرا وسانن ئەو پەلامارەیلە کە وەبان هاووڵاتیایەیل کورد جیوەجی کریەن"، دیاریکرد "ئەوەگ رویدەێد بەشیگە لە زنجیرە پێشێلکارییە وەردەوامەیل دژ وە کورد لە بەشە جیاوازەیل کوردستان".