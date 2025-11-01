دویەتە کوردیگ بوودە پاڵەوان کیک بۆکسێنگ عراق
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دویەتیگ خەڵک قەزای شارەزوور بویە پاڵەوان کیک بۆکسێنگ لە پاڵەوانێتی یانەیل عراق.
ڕۆژان ئیبراهیم وەلی دویەتە بازیکەر کیک بۆکسێنگ دانشتگ قەزای شارەزوور، لەهۆڵ فێرگەی کیک بۆکسێنگ شارەزور سەر وە یانەی قەزاگەی بازی کەێد.
ڕۆژان تەمەنی 16 ساڵە ماوەی 5 ساڵە سەرقاڵ ڕاهێنانە لەبازی کیک بۆکسێنگ، بەشداری شەش پاڵەوانێتی کردیە چواریان لەوڵات ئیران بویە، توەنستیە هەر چواریان پلەی یەکەم وەدەس بارێد.
لە هەرێم کوردستانیش بەشداری دوو پاڵەوانیەتی کردیە لە پاڵەوانیەتی یەکەم توەنستیە پلەی یەکەم وەدەس بارێد.
لە شاری سلێمانیش لە پاڵەوانێتی کیک بۆکسێنگ ئەرا یانەی عراق لەکێش 50کیلۆ بەژداری کردیە توەنست پلەی یەکەم وەدەسبارێد بوودە پاڵەوان، دویایی وەلایەن سەرپەرشتیارەیل پاڵەوانیەتیەگە هەڵوژێریا ئەرا هەڵبژاردەی عیراق.