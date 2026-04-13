‏دویای ٤٠ وسیان رووژ.. دەسوەپیکردن گەشتەیل لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی "مام جلال" (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

‏فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی مام جلال، ئمڕوو شەممە، دەسوەپیکردن یەکەم گەشتەیل ئاسمانی وەخوەی دی، یەیش دویای وسیانیگ کە زیاتر لە 40 رووژ کیشا وە بڕیار دەسەڵات فڕۆکەوانی شارستانی عراق.

‏دانا محەمەد، وەڕێوەبەر راگەیانن و پەیوەندییەیل لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی مام جلال، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "یەکەم گەشت ئاسمانی خوەی شەفەق ئمڕوو لە فڕۆکەخانەگەو وەرەو ئوردن دەس وەپێ کرد، و بڕیارە گەشت گلەوخواردنیش هەر ئمڕوو لە وەختیگ ترەک جیوەجی بکریەد".

‏وتیش: "دەسوەپیکردن گەشتەیل وەپای ئەو خشتە بوود کە دەسەڵات فڕۆکەوانی شارستانی عراق کلیکردیە، و بڕیارە گەشتەیل ئاسمانی لە فڕۆکەخانەگە و وەرەو فڕۆکەخانەگە لە رووژەیل ئایندە وە شیوەیگ رێکوپێک وەردەوام بوون".

‏ئی ئاڵشتکارییە دویای ئەوە تێد کە گەشتەیل ئاسمانی لە فڕۆکەخانەیل عراق ئەرا زیاتر لە 40 رووژ وسانن وەخوەیان دین، لە ئەنجام شوێنەوارەیل جەنگ ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە لایگ، و ئیران لە لایگ ترەک، کە بووە هووکار بەسانن ئاسمان عراق، تەنانەت ئەرا ئەو گەشتەیلە کە تەنیا وە ناو ئاسمان وڵاتەگە ڕەد بوون.

