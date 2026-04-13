دویای ٤٠ وسیان رووژ.. دەسوەپیکردن گەشتەیل لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی "مام جلال" (وینە)
شەفەق نیوز - سلێمانی
فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی مام جلال، ئمڕوو شەممە، دەسوەپیکردن یەکەم گەشتەیل ئاسمانی وەخوەی دی، یەیش دویای وسیانیگ کە زیاتر لە 40 رووژ کیشا وە بڕیار دەسەڵات فڕۆکەوانی شارستانی عراق.
دانا محەمەد، وەڕێوەبەر راگەیانن و پەیوەندییەیل لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی مام جلال، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "یەکەم گەشت ئاسمانی خوەی شەفەق ئمڕوو لە فڕۆکەخانەگەو وەرەو ئوردن دەس وەپێ کرد، و بڕیارە گەشت گلەوخواردنیش هەر ئمڕوو لە وەختیگ ترەک جیوەجی بکریەد".
وتیش: "دەسوەپیکردن گەشتەیل وەپای ئەو خشتە بوود کە دەسەڵات فڕۆکەوانی شارستانی عراق کلیکردیە، و بڕیارە گەشتەیل ئاسمانی لە فڕۆکەخانەگە و وەرەو فڕۆکەخانەگە لە رووژەیل ئایندە وە شیوەیگ رێکوپێک وەردەوام بوون".
ئی ئاڵشتکارییە دویای ئەوە تێد کە گەشتەیل ئاسمانی لە فڕۆکەخانەیل عراق ئەرا زیاتر لە 40 رووژ وسانن وەخوەیان دین، لە ئەنجام شوێنەوارەیل جەنگ ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە لایگ، و ئیران لە لایگ ترەک، کە بووە هووکار بەسانن ئاسمان عراق، تەنانەت ئەرا ئەو گەشتەیلە کە تەنیا وە ناو ئاسمان وڵاتەگە ڕەد بوون.