دویای نزیکەی یەک مانگ.. مەرەقەزکردن رفیاییگ و وایین ئەوەکە لە دەس چەکدارەیل لە کەرکوک

شەفەق نيوز– كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مەرەقەزکردن هاوڵاتییگ لە ناوڕاس مانگ ئەیلوول گوزەشتە لە ناحیەی ئاڵتوون کوپری رفیاوێد، و رفیاییگ ترەک توەنستیە لە کەس چەکدارەیل بواێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمڕوو ئەو کابرا مەرەقەز کریا وەبی زانستن ئەو لایەنە کە رڤانیەسەی و شیوەی مەرەقەزکردنی.

وتیش: لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لەی باوەتە واز کردن، وەتایبەت رفاننەگە وەگەرد جموجویل گرووپەیل چەکدار جیاجیا هات کە جاروبار لەناو کویە و ئاوایەیل ناوەین کەرکوک و دەورگرد هەولێر جویلە کەن.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە ئەو هاوڵاتیە کە مەرەقەز کریا لە 18ی ئەیلوول گوزەشتە رفیا، هەناێ خوەی و گەنجیگ ترەک کەفتنە کوڵەی چەکدارەیل لەبان ری ناوەین (بيبانی و زەردك) لە ناحیەی ئاڵتوون کوپری، وتیش: ئەو گەنجەگە توەنستیە بواێد هەرچەن زەخمدار بویە.