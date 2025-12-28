دویای کلکردنی وەلایەن بەغدا.. دارایی هەرێم کوردستان دەسکەێدە مەرەقەزکردن مووچە
2025-12-28T12:04:06+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە رووژ سوو دووشەممە دەسکرێد وە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئۆکتۆبەر وەرین و لە 31 مانگ کۆتایی وەپی تێد.
وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ وت، چوینکە بڕە پویل کاش لە بانک ناوەندی عراق لە هەولێر سوو مەوقەی دەوام فەرمی بوود، سوو مووچەبەش کرێد، لەدویای گواستنەوەی پویل ئەرا بانک پارێزگایەیل و ئیدارەیل سەروەخوەی.
وەزارەتەگە داوا لە گشت مووچە خوەرەیل کەێد لەدویای سەعات یەک نیمەڕوو سەردان بانکەیل بکەن ئەرا وەرگردن مووچەیلیان وەپای خشتەی دیاریکریاگ.