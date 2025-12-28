‏دویای کلکردنی وەلایەن بەغدا.. دارایی هەرێم کوردستان دەسکەێدە مەرەقەزکردن مووچە

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە رووژ سوو دووشەممە دەسکرێد وە مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئۆکتۆبەر وەرین و لە 31 مانگ کۆتایی وەپی تێد.

‏وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ وت، چوینکە بڕە پویل کاش لە بانک ناوەندی عراق لە هەولێر سوو مەوقەی دەوام فەرمی بوود، سوو مووچەبەش کرێد، لەدویای گواستنەوەی پویل ئەرا بانک پارێزگایەیل و ئیدارەیل سەروەخوەی.

‏وەزارەتەگە داوا لە گشت مووچە خوەرەیل کەێد لەدویای سەعات یەک نیمەڕوو سەردان بانکەیل بکەن ئەرا وەرگردن مووچەیلیان وەپای خشتەی دیاریکریاگ.

‏

‏

‏