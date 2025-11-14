دویای سەرکەفتن.. ئومید وە رەسین دەس کورد فەیلی لەناو پەرلەمان عراق

شەفق نيوز- بەغداد

تەمای پەرلەمانتارەیل کورد فەیلی وەردەوامە تا لەناو پەرلەمان بوونە نوینەر دەنگدەرەیلیانر وەتایبەت بەشەوبوینیان لەناو چەن پارێزگایگ عراقی، وە شیوەیگ جیا لە نوینەرایەتی کورد لە هەرێم کوردستان و کورسەیل "کۆتا"، کە ئەوانەک لەی هەڵوژاردن دویاییە سەرکەفتن داواکارییەیل دەنگدەرەیلیان و گشت ئەو چینەیلە کە پەراویز خریانە وەگەرد خوەیان هەڵگردن ئەرا ناو گومەزی پەرلەمان، وە ئومید پێشکەشکردن چشتەیلیگ دەسمیەتی لە گەشەپیدان وڵاتەگە وەگشتی بەێد.

لەی باوەتە، حەیدەر ئەبو تارە، کە کاندید سەرکەفتگە وە کورسی "کۆتا" کە زیاتر لە 17 هەزار دەنگ وەپی دریاس وەگورەی دەرئەنجامەیل سەرتایی هەڵوژاردن، لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سوپاس لە ریبەر کورد مەسعود بارزانی کەم کە دەنگ خوەی لەی هەڵوژاردنە ئەرا من پیشکەش کرد، دووپاتیش کرد کە رکدارە لەبان پابەندبوین وە تەمەی سەرۆک بارزانی وە خزمەتکردن گەل عراق وە گشت پیکاتەیلی لە فاو تا زاخۆ.

ئەبو تارە وتیش: بەرنامەی من ئەرا ماوەی بانان کارکردن ئەرا یەکخستن وتار و یەکڕزکردن پیکاتەیل فەیلی هاناوی کە زیان تاڵیگ لە سەردەم گوزەشتە وەخوەی دی، و وەپی نەکریا مافەیل خوەی گلەو بەێد، بیجگە گورجکردن کار تەشریعی و چەودیاریکردن لە پەرلەمان هاتگ.

لەلای خوەییش، کاندید عەلی شامل کە 4 هەزار دەنگ وەدەس هاورد، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەرچەن فرە کەس پیرووزبایی لەلیم کردن، وەلێ هیمان دیار نییە ئەگەر سەرکەفتن هاوردمە، وتیش: شایەت ئەو دەنگەیلە کورسییگ لە پەرلەمان پڕەو نەکەن، و بیلێد بوومە یەدەک یەکەم.

شامل لە خود وەختەگە باس خوەشاڵیی وە سەرکەفتن بڕیگ لە کاندیدەیل فەیلی کرد لە بەغداد و پارێزگایەیل ترەک، وتیش: رەسین ئەرا پەرلەمان خوەی ئامانجیگ ئەرا من نییە، وەلێ ئامانج راسگانی خوەی خزمەت عراقە لە یاسایەیل گرنگ کە خزمەت عراق کەن، و پشتگیریکردن چینە بیبەشەیل.

وتیش: ئەو کەسایەتییەیل فەیلیە کە خوەیان کاندید کردن لەناو چەن فراکسیۆنیگ و بەختیان خاس بوی وە سەرکەفتن، ئەوەسا وە خاسترین شیوە نوینەرایەتیی عراق کەن لە پەرلەمان هاتگ، و ئەوەسا گشت رەنجیگ دەن لە خزمەت نیشتمان.

بەشیگ لە کاندیدەیل لە کورد لە پارێزگایەیل وەگەرد چەن هاوپەیمانییگ خوەیان کاندید کردن، لەلییان نازک ئەحمەد خانمە کاندید پارتی لە پارێزگای دیالە، کە وەگەرد هاوپەیمان عەزم خوەی کاندید کرد، و کورسییگ لە پەرلەمان کەفتە دەسی دویای وەدەسهاوردن زیاتر لە هەفت هەزار دەنگ.

نازک خان ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی سەرکەفتنە وەرپرسایەتی گەورەیگ خەێدە گەردنم، لە پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل ئەرا پارێزگای دیالە، کە زیان لە بەدی تەندروسی و ئەو خزمەتگوزاریەیل گرنگ وەخوەی دوینێد.

وتیش: کار فرەیگ لە پەرلەمان چەوەڕیمان کەێد، کە وەرپرسایەتی ئیمە تەنیا لە تەقەلای پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل ئەرا پارێزگای دیالە یا نەتەوەی کورد نییە، بەڵکم وە گشت رەنجیگ تەقەلا داوا کریاس ئەرا خزمەتکردن عراق و گشت عراقیەیل، دیاری کرد کە داناین یاساییەیل و رۆڵ چەودیاریکردن کە ئەرک ئەندامەیل پەرلەمانە، گرنگی گەورەیگ دیرێد لە ئارامی وڵات و پیشکەفتن.

کوردەیل فەیلی، تویش تاوانەیل بارکردن و دەسگیرکردن و کوشتن و بڕین لە سەردەم رژیم بەعس هاتن لە هەفتا و هەشتایەیل سەدەی گوزەشتە، لەبان نەتەوە و مەزهەبیان

نزیکەی نیم ملیۆن لە کوردەیل فەیلی ئەرا ئیران بار کریان، و رەگەزنامە لە دەیان هەزار زەفت کریا، و لەلای کەمەو 15 هەزار گەنج فەیلی سەرنقوم کریان، تا ئیسە روفاتیان پەیا نەکریاس، هەرچەن وەشیوەیگ فەرمی تاوانەیل جینۆساید وەبانیان توومار کریا.

دویای زیاتر لە دوو دەیە لە رمیان رژیم وەرین، تا ئیسە فرە لە پرسەیل گیرهاتگ کوردەیل فەیلی چارەسەر نەکریاس، دیارترینیان گیچەڵ رەگەزنامە و بیسەروشوینەیل و قەرەبوو و گلەوداین ماڵ و دارایییان و نوینەرایەتیی سیاسی.

وەرجەیە، کۆمسیۆن هەڵوژاردن راگەیان کە ئایات ئەدهەم حسێن سۆرەمەیری زیاتر لە 4 هەزار دەنگ وەپی دریاس.

بەرەی فەیلی لە بەغداد 12 کاندید داشت، وەلێ دەرئەنجامەیل دەنگدان بیئومیدکەر بوین، کە بڕ ئەو دەنگەیلە کە وە کاندیدەیل بەرەگە دریا وەگورەی دەرئەنجامەیل سەرتایی رەسیە تەنیا 1158 دەنگ.

وەرجەیە، کۆمسیۆن هەڵوژاردن راگەیان کە بەشەوکردن کورسیەیل وەگورەی سیستەم سانت لیگو جیوەجی کریەێد، و مەزەنە کرد کە لە ماوەی هەفتەی ئایندە دەرئەنجامەیل کۆتایی هەرڵوژاردن ئاشکرا بکەێد.

جی باسە کە فوئاد عەلی ئەکبەر سڵاکار کاروبار کوردەیل فەیلی لە پەرلەمان عراق، لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وەرجە هەڵوژاردن دووپات کرد کە پویل سیاسی نایەکسانە، ئەراوە دەرفەت کاندیدەیل نایەکسانیە.

لەو وەختە وتیش: وتار کوردەیل فەیلی هەمیشە نیشتمانپەروەرانەس، لە ستەمدیدەیی و مینەکردن ناسنامەی نیشتمانیەو دەرچوود، لەوەردەم وەردەوەردەی سیاسی لەبان دەسەڵات، دووپاتیش کرد کە یەکیگ لە سەختیەیل ئەوەسە کە ئی نەوەی نووە خاس لە زیان کوردەیل فەیلی نیەزانێد، کە بایەسە دووارە کەلتووریگ دروس بکریەێد، ئەو نەهامەتیەیلە بارێدە هویر کە وەسەریان هات.