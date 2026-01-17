دویای دەرچگن هەسەدە.. سوپای سوریا چوودە ناو ناوچەیل خوەرئاوای فورات

شەفەق نيوز- حەلەب

سوپای سوریا، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە هیزەیلی دەسکردن وە چگن ئەرا ناو ناوچەیل خوەرئاوای فورات، هەرلە شار دێر حافرەو، ئەوەیش دویای ئەوە کە هەسەدە کیشانەوەی هیزەیلی وەرەو خوەرھەڵات فورات راگەیان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سوریا وت: هەسەدە دەسکرد وە کیشانەوەی هیزەیلی لە دێر حافر و قەواس، تا لە شار مسکنە گردەو بوون، وەرجە کلکردنیان وەرەو ناوچەیل خوەرھەڵات فورات.

وەگورەی پەیامنێر ئاژانسمان؛ ناوچەی دێر حافر هیچ جەنگیگ یا گورزەیلیگ لە دویەشەوەو لەناوی نەویە، وەگەرد راگەیانن کیشانەوەی هیزەیل لەلایەن هەسەدە، و پیشوازیکردن وەزارەت وەرگری سوریا وەی گامە.

دویەکە جمعە، مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە وت: بڕیار دایمن هیزەیلمان لە ناوچەیل رویوەڕویبوین ئیسە لە خوەرھەڵات فورات بکیشێمنەو، کە یە دوو رووژە کەفنە وەر پەلامار، ئەوەیش لە چوارچیوەی دووارە سەنگەرگردن لە ناوچەیل خوەرھەڵات فورات.

وتیش: ئی بڕیارە لەبان بانگوازەیل دەوڵەتەیل برادەر و نواگیریکەیەیل تیەێد، و نشاندان نیازپاکی لە تەواوکردن تیکەڵابوین و پابەندبوین وە جیوەجیکردن خاڵەیل رێککەفتن دەی ئادار گوزەشتە.

لەلای خوەییش، وەزارەت وەرگری سوریا پیشوازی کرد وە بڕیار کیشانەوەی هەسەدە لە ناوچەیل خوەرئاوای فورات، دووپاتیش کرد کە ئەوەسا وە هویردی کەفێدە چەودیاریکردن لە تەواوی جیوەجیک ئی کیشانەوە وە گشت چەک و چەکدارەیل وەرەو خوەرھەڵات چەم فورات.