دویای دوو هەفتە لە دابڕیان.. وازکردن ری کویەی گارە لە دهۆک و گلەوخواردن ژیان لەو بەرزاییە (وینە و ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- دهۆك

کەماڵ محمد، وەرپرس راگەیانن فەرمانگەی خاسەوکردن ریوبانەیل لە پارێزگای دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، وازکردن ری کویەی گارە راگەیان دویای نزیکەی دوو هەفتە لە بڕیانی، لەوەر خەسی وەفرەیل کەڵەکەبوی کە پانیی رەسیە نزیکەی 160 سانتیمەتر.

محمد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: درویژیی ریەگە وەرەو لووتکەی کویەی گارە رەسێدە 16 کیلۆمەتر، وتیش: تیمەیل توەنستن وەفەرەگە لاوەن و ریەگە وەتەواوی پاکەو بکەن تا لووتکە.

وتیش: ریە ئاوای تێلڕی لە ناحیەی کانی ماسی باکوور دهۆک، ئەویش پاکەو کریا و هامشوو لەناوی گلەو خوارد، دویای لاوردن ئەو وەفرەیلە کە کڵوفتیی رەسیە 150 و180 سانتیمەتر، دووپاتیش کرد لە تەقەلایەیل فەرمانگەگە ئەرا وازکردن ئەو ریوبانەیل ترەک کە کەفتنەسە کاریگەری کەشوهەوا، و بیوەیی جویلەکردن هاوڵاتیەیل.

لە رووژەیل گوزەشتە، پارێزگای دهۆک وەفروارین وەردەوامیگ وەخوەی دی، کە بویە مدوو بڕیان بڕیگ لە ریەیل کویەیی و ئاوایەیل و ریگریکردن لە جموجویل مەردم و ماشینەیل لە بەشیگ لەو ناوچەیلە، لە وەختیگ تیمەیل خزمەتگوزاری و ئامێرەیل فەرمانگەی خاسەوکردن ریوبانەیل کار خوەیان لە ماوەی 24 ساعەت ئەنجام دان ئەرا وازکردن ریوبانەیل و لاوردن وەفرەیل، وەشیوەیگ گلەوخواردن هامشوو سروشتی و مقیەتیکردن بیوەیی گەشتکەرەیل مسۆگەر بکەێد.