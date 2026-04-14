دویای ئاوارەبوین سەختيگ.. 800 خيزان كورد هانە ریەو وەرەو عەفرین

نزیکەی 800 خیزان كورد، ئمڕوو سێشەممە، پارێزگای حەسەکە وەجی هیشتن، تا گلەو بخوەن ئەرا ناوچە رەسەنەگەیان لە عەفرین و دەیشتایی، یەیش لە چوارچیوەی جیوەجیکردن بەندەیل رێککەفتن گشتگیر لەناوەین حکومەت سوری و هیزەیل سوریای دیموکرات "هەسەدە".

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، لە باکوور خوەرهەڵات سوریا وت: یە سێیەمین کاروانە ئەرا گلەوخواردن ئاوارەیل عەفرین ئەرا ناوچەیلیان وە هەماهەنگی لەناوەین حکومەت سوری و (هەسەدە) دویای وەڕیخستن یەکەم کاروان لە ناوڕاس ئازار گوزەشتە کە 400 خیزان لەخوەی گرد و کاروانیگ دۊەم کە 200 خیزان بوی لە سەرەتای مانگ نیسان.

دەیان پاس و ماشین کە خیزانە ئاوارەیلە هەڵگرۆنە لە شار قامیشلۆ وەرەو پارێزگای حەلەب لەڕی ناودەوڵەتی (M4) دەرچگن وەرجە چگنیان وەرەو ناوچەی عەفرین لە دەیشتایی حەڵەب خوەرهەڵات وەگەرد ریکارەیل ئەمنی تون وەپای پەیامنێرمان.

ئەحمەد هیلالی قسەکەر تیم سەرۆکایەتی سوری کە ئەرکدارە وە تێکەڵکردن قەسەدە، لەبان پەڕەی خوەی لە ماڵپەڕ "فەیسبووک" نویسان: ئی کاروانە رەنگدانەوەی پیشکەفتنیگ وەرچەو کەێد لە ئامادەکردن رەوش مەیدانی و خزمەتگوزارییەیل ئەرا گلەوخواردن مەردمەگە وەرەو ناوچەیلیان، و دووپات جدیەت دەوڵەتەگە لەی پرس مرۆیی و نیشتمانییە کەێد".

هیلالی وتیش: وەرجە دوو رووژ تیم سەرۆکایەتییەگە دانیشتنیگ فراوان وەگەرد دەرکریاگەیل لە خەڵک حەسەکە لە شار سەرێکانی (رەئس عەین) بەس، کە لەناوی وە شیوەیگ راسەوخۆ گووش لە داواکارییەیلیان گیریا، و تایبەت نیگەرانییەیل ئەمنی کە پەیوەندی وە گلەوخواردنیان ئەرا گەڕەکەیلیان دیرێد، و وە شیوەیگ تایبەت لە هەردگ گەڕەک نەشوە و غوێران.

دووپات کرد کە "کار وەگەرد لایەنە پەیوەندیدارەیل وەردەوامە ئەرا مسۆگەرکردن ژینگەیگ ئارام و جیگیر کە دەرفەت بەێدە گلەوخواردنیگ گام وە گام و سەربەرزانە ئەرا مەردمەگە، وەپای نزیکەوبوینیگ راسگانی کە چەودیاریکردن ئاڵووزییە ئەمنی و خزمەتگوزارییەیل لە ناوچەگە کەێد.

دیاری کرد کە ئی جویلەی مەیدانییەیلە وەگەرد تیکەڵبوین راسەوخۆ وەگەرد مەردمەگە رەنگدانەوەی رێبازیگە کە لەبان گووشگردن و وەدەنگهاتن وسیاس، و بنەما ئەرا قۆناغێگ نوو نەێد کە ناونیشانەگەی دووارە گلەوداین جیگیری و گلەوخواردن دانیشتگەیلە ئەرا ناوچەیلیان وە شیوەیگ رێکخریاگ و ئارام.

لە 29ی مانگ کانوون دۊەم گوزەشتە، حکومەت سوری و هیزەیل سوریای دیموکرات رێککەفتنیگ لەبان وسانن تەقە راگەیانن وەگورەی رێککەفتنیگ گشتگیر، وەگەرد لەیەکفامستن لەبان پرۆسەی تیکەڵکردنیگ یەک لەدۊای یەک ئەرا هیزە سەربازی و کارگێڕییەیل لەناوەین هەردگ لایەن.

رێککەفتنەگە کیشانەوەی هیزە سەربازییەیل هەردگ لایەنەگە لە خاڵەیل لەیەکەفتن و چگن هیزەیل ئەمنی سەروە وەزارەت ناوخۆ ئەرا ناوەند هەردگ شار حەسەکە و قامیشلۆ لەخوەی گرێد ئەرا هیزەوکردن جیگیری و دەسکردن پرۆسەی تیکەڵکردن هیزە ئەمنییەیل لە ناوچەگە و دروسکردن فرقەیگ سەربازی کە سێ لیوا لە هیزەیل "هەسەدە" لەخوەی گرێد بیجگە لە دروسکردن لیوایگ ئەرا هیزەیل کۆبانێ لەناو فرقەیگ سەروە پارێزگای حەلەب.

هەرلیوا رێککەفتنەگە تیکەڵکردن دامەزراوەیل وەڕێوەبەرایەتی خوەیسەری لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت سوری وەگەرد چەسپانن فەرمانبەرە مەدەنییەیل لەخوەی گرێد، وەگەرد رێککەفتن لەبان یەکلاییکردن مافە مەدەنی و پەروەردەییەیل ئەرا کۆمەڵگەی كوردی و مسۆگەرکردن گلەوخواردن ئاوارەیل ئەرا ناوچەیلیان.