دوو پەلامار نوو وەبان سەربازگەیگ ئەمریکی لە هەولێر
شەفەق نيوز- هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە سەربازگەی ئاسمانی حەریر کەفتە وەر دوو پەلامار ئاسمانی لەبانیەک، وەبی دیاریکردن سروشت ئەو پەلامارە ئەگەر مووشەک بویە یا درۆن.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەربازگەی ئاسمانی حەریر کە هیزەیل ئەمریکا هاناوی، لە شەفەقەو کەفتە وەر دوو پالامار، یەکەمیان دویای سەعات چوار شەوەکەی و دویەمیان لە ساعەت 8:30 شەوەکی.
وتیش: بڕ زەرەدەیل ئەو دوو پەلامارە تا ئیسە نەزانیاس، لە وەختیگ بەرزەوبوین ستوینەیل دویکەڵ لە نزیک فڕۆکەخانەو دیار بوی.
دویەکە شەممە، سەربازگەی ئاسمانی حەریر کەفتە وەر پەلامار مووشەکی، کە دەنگ رممەی چوار تەقینەوەی تون لە ناوچەیل دەورگرد ئەو سەربازگە ژنەفیا، وەبی رەسین راپۆرتەیلیگ کوتوپڕ لە بڕ زەرەدەیل.