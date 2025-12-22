دوو شاند پارتی ئەرا دانوسەنین لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

ماجد شنگالی نوینەێر فراکسیۆن پارت دیموکرات کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، وت: حزبەگە دوو شاند دروس کرد یەکیگیان ئەرا دانوسەنین لەبان شایستەی حکومەتی فیدرالی لە بەغداد، و ئەوەکە ئەرا شایستەی تایبەت وە دروسکردن حکومەت هەرێم کوردستان.

شنگالی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شاندیگ لە پارت دیموکرات کوردستان لەی رووژەیل بانانە سەردان بەغداد کەێد، و وەرجە یەکەم دانیشتن پەرلە، ئەرا باسکردن لە شایستەی سیاسی لە دروسکردن حکومەت فیدراڵی هاتگ.

وتیش: هەڵوژاردن سەروک پەرلەمان و دوو جیگری رووخسار پایزک حکومەت هاتگ و شایستەی سیاسیی گشتی دیاری کەێد، و ئەو لایەن سیاسیە کە پۆستیگ لەناو سەرۆکایەتی پەرلەمان کەفێدە دەسی، نیەوودە خاوەن خود خاڵەیل ئەرا دروسکردن حکومەت هاتگ.

یەیش لەسای تەقەلایەیل هیزەیل چوارچیوەی هەماهەنگی تیەێد ئەرا یەکلاییکردن ناسنامەی سەرۆک وەزیرەیل هاتگ، و کۆتاییهاوردن وە مشتومڕ، وە رێککەفتن یا دەنگدان یا پەنابردن ئەرا کاندید یەکلاییکردن، لەناو جیاوازی هەڵوێستەیل لە نووەوکردن دەسەڵات محمد شیاع سودانی، وەقسەی سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز.