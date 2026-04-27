دوو درۆن پەلامار کۆمەڵگەیگ نیشتەجیبوین پەنابەرەیل کورد لە ئیران دەن لە سلێمانی

سەرچەوەیگ ئەمنی لە سلێمانی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا کە دوو درۆن پەلامار کۆمەڵگەیگ نیشتەجیبوین دانە گرتن کە پەنابەرەیل کورد لە ئیران لەناوی نیشتەجیین لە باشوور پارێزگاگە، کە بویە هووکار زیانەیلیگ گیانی و ماددی کە سروشتیان نەزانریا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کۆمەڵگەگە کەفێدە ناحیەی سوورداش لە باشوور سلێمانی و وە شیوەیگ راستەوخۆ وە دوو درۆن ئامانج گیریا لە سەعات 4:15 ئیوارە، کە زەخمدارییەیلیگ گیانی و زیانەیلیگ ماددی لە شوینەگە توومار کریان، لە وەختیگ تیمەیل فریاکەفتن و دەزگا ئەمنییەیل رەسینە شوین رویداوەگە.

هەمیش وت: کە "هیزیگ ئەمنی دەور ناوچەگە گرد و دەس کردە گردەوکردن بەڵگە سەرەتاییەیل و وازکردن لێکۆڵینەوەیگ پەلە ئەرا زانستن سروشت پەلامارەگە و ئەو لایەنە کە لەپشتی وەسیاس، لە وەختیگ هێمان زانیارییەیل ناتەواون لەوەر وەردەوامبوین ریکارە مەیدانییەیل".

سەرچەوەگە وتیش: "کۆمەڵگە ئامانجگیریایەگە شمارەیگ لە پەنابەرەیل کورد ئیرانی لەخوەی گرێد، کە یەیش رخیگ لەناوەین دانیشتگەیل لە ناوچەگە دروس کرد، لەناو ئامادەباشییگ ئەمنی فراوان لە دەورگرد رویداوەگە و رخداریەیل لە دووارەبوین ئامانجگردنەگە".

تا ئیسە هیچ بەیاننامەیگ فەرمی لە حکومەت هەرێم كوردستان یا لایەنە ئەمنییەی لە سلێمانی دەرنەچگە لەباوەت وردەکارییەیل پەلامارەگە یا ئامار قوربانییەیل وە شیوەیگ ورد، لە وەختیگ لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا دیاریکردن وردەکارییەیلی.