دوو درۆن پەلامار شوینەیل بان کویەی کۆرەک دەن لە هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرەوەیگ ئەمنی، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کویەی کۆڕەک لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان لەڕی دوو درۆن رویوەڕوی پەلامارداین بویە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد "دوو درۆن شوینەیلیگ لەبان کویەگە گردنەسە ئامانج" وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر ئاشکرابکەێد.
وتیش "لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە وەدویاچگن ئەرا رویداوەگە و کووکردن زانیاری".
وەرجە چەن ساعەتیگ وەرگیری ئاسمانی رویوەروی فرۆکەیگ بی فرۆکەوان بوی لە دەوروگەرد بایلۆزخانەی ئەمریکا لە شار هەولێر، و لە شەوەکی ئمڕوو سێ تەقینەوە هەولێر لەرزان، و بنکەی حیزب ئۆپۆزسیۆن دیموکراسی کوردستان ئیران لەقەزای کویە خوەرهەڵات پارێزگاگە کردە ئامانج.