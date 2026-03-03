‏دوو درۆن پەلامار شوینەیل بان کویەی کۆرەک دەن لە هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرەوەیگ ئەمنی، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کویەی کۆڕەک لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان لەڕی دوو درۆن رویوەڕوی پەلامارداین بویە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد "دوو درۆن شوینەیلیگ لەبان کویەگە گردنەسە ئامانج" وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر ئاشکرابکەێد.

‏وتیش "لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە وەدویاچگن ئەرا رویداوەگە و کووکردن زانیاری".

‏وەرجە چەن ساعەتیگ وەرگیری ئاسمانی رویوەروی فرۆکەیگ بی فرۆکەوان بوی لە دەوروگەرد بایلۆزخانەی ئەمریکا لە شار هەولێر، و لە شەوەکی ئمڕوو سێ تەقینەوە هەولێر لەرزان، و بنکەی حیزب ئۆپۆزسیۆن دیموکراسی کوردستان ئیران لەقەزای کویە خوەرهەڵات پارێزگاگە کردە ئامانج.

