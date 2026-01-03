دوو خانمە پاڵەوان ئیلامی لە خول جیهانی کاراتێه لە جۆرجیا بەشداری کەن

شەفەق نيوز- ئيلام

سەرۆک دەسەی کارتێه لە پارێزگای ئیلام فەیلی، حەمزە غوڵامی، ئمڕوو شەممە، کلکردن دوو خانمە وەرزشوان کاراتێه راگەیان ئەرا بەشداریکردن لە خول جیهانی کاراتێه (ئاست A).

غوڵامی لە قسەیلی ئەرا ئاژانس فارس ئیرانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد وت: دوو خانمە پاڵەوان نەگین ئاڵتوونی و ئانیتا بیگی ئەوەسا بەشداری کەن لە بازیەیل جیهانی کاراتێه (ئاست A).

وتیش: ئی بازیەیل لە ماوەی 6 تا 13 كانون دویەم لە جۆرجیا وەڕیەو چن، دووپاتیش کرد کە بەشداریکردن خانمە وەرزشوانەیل ئیلام لەی رویداو جیهانیە گامیگ گرنگە وەرەو بەرزەوبوین ئەرا ئاست وەرزشی کارتێه لە چین پارێزگاگە و وڵات.