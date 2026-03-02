دووارەوبوین پەلامارەیل وەبان هەولێر و ژنەفتن رممەی تەقینەوەیل
شەفەق نيوز- هەولێر
کەسەیلیگ لە وەچەودیەیل، شەوەکی ئمڕوو، خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ رممەی 8 تەقینەوە لەلای کەمەو لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وەگەرد فڕین فڕوکەوانی خەسیگ.
ئەو کەسەیلە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: رممەی تەقینەوەیل لە دەورگرد فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێرەو هاتن، و بەشیگ لەلای کونسوڵخانەی ئەمریکا، وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.
هەرلیوا، پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە سیستەم وەرگری لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر، شەوەکی ئمڕوو، سێ فرۆکەی بێفڕۆکەوان خستە خوارەو.
لەلای خوەییشر ئاژانس خەوەری فەرەنسا خەوەردا کە وەرگری ئاسمانی نواگیری مووشەک و درۆنەیلیگ کرد ئەرا پەلاماردان فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر هاتوێن.