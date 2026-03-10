دووارە وازکردن فرەی مەرزەیل سنووری ناوەین هەرێم کوردستان و ئیران

شەفەق نيوز- سلێمانی

یەکێتی هەناردەکارەیل و هاوردەکارەیل لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووارە وازکردن فرەی مەرزەیل سنووری وەگەرد ئیران راگەیان دویای چەن رووژیگ لە بەسیانیان لەدویای جەنگ ناوەین ئیران و ئەمریکا و ئیسرائیل.

یەکێتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو مەرزەیل سنووریە کە وەرجەیە لەڕوی جموجویل بازرگانی وەگەرد هەرێمەو بەسیان، دووارە واز کریان، بیجگە مەرز باشماخ کە هەر وە وازی مەن.

دیاری کرد کە مەرز شۆشمی – تەویلە لە هەشت ئی مانگە واز کریا، کە لە نۆی ئەو مانگە نوێژ سەیران بەند واز کریا.

وتیش: مەرز باشماخ ئیسە رووژانە هاتن نزیکەی 500 ماشین بارهەڵگر ترانزێت و چشتەیل ئیرانی وەخوەی دوینێد، وتیش: بڕ داهاتەیل لە ئیرانەو پەسا بەرزەو بوود.

دیاری کرد کە فرەی چشتەیل ئیرانی کە ئەرا ناو هەرێم کوردستان تیەن خوەراکە، جویر سەوزەمەنی و میوە و شیرەمەنی و چشتەیلیگ ترەک.

دیاری کرد کە مەزەنە کریەێد ئەو مەرزەیل سنووری من و تا ئیسە بەسیانە لە رووژەیل ئایندە واز بکریەن.